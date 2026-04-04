La NASA publicó las primeras fotografías tomadas por la tripulación de la nave Orión que se dirige a la Luna como parte de la misión Artemis II, que busca hacer historia cuando astronautas alcancen la órbita del satélite natural en más de medio siglo. Las imágenes llegaron el 3 de abril de 2026 y circularon rápidamente por todo el mundo. No es para menos: la última vez que una tripulación humana había fotografiado la Tierra desde esa distancia fue en diciembre de 1972, durante la misión Apolo 17. Más de cincuenta años de distancia entre una imagen y la siguiente. Las primeras imágenes enviadas por la tripulación de Artemis II desde el espacio mostraron a la Tierra en toda su extensión, con África y Europa claramente visibles, junto a fenómenos como auroras boreales y la luz zodiacal. Son fotos tomadas por el comandante Reid Wiseman con su dispositivo personal, desde las ventanas de la cápsula Orión, justo después de completar la maniobra de inyección translunar el 2 de abril. Las imágenes estaban acompañadas por un mensaje de la NASA que subraya que las fotografías son “un recordatorio de que, sin importar cuán lejos lleguemos, seguimos siendo un solo mundo: observando, manteniendo la esperanza y aspirando a llegar más alto”. La agencia las publicó en sus redes sociales con una sola palabra como título: “Hola, mundo”. Este viernes, la nave se encontraba a 100.000 millas (160.000 kilómetros) de la Tierra, un hito que convierte a los cuatro astronautas de Artemis II en los primeros seres humanos en salir de la órbita de nuestro planeta desde que la tripulación del Apolo 17 viajara a la Luna en 1972. La imagen principal muestra el globo terrestre completo iluminado. En la parte superior derecha y en la inferior izquierda se ven dos auroras. En el borde del planeta aparece la luz zodiacal: un resplandor tenue y difuso que se produce cuando las partículas de polvo distribuidas a lo largo del sistema solar reflejan la luz del Sol. Desde la Tierra, solo se puede ver en cielos muy oscuros, alejados de la contaminación lumínica. Desde el espacio, en el momento preciso en que la Tierra eclipsa al Sol, el fenómeno aparece con una nitidez imposible de ver desde la superficie. La misión incluye varios hitos simultáneos: con Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen a bordo, el viaje representa la primera vez que un astronauta negro, una astronauta mujer y un astronauta no estadounidense, respectivamente, se han aventurado tan lejos en el espacio. El comandante Wiseman describió el momento en que el control de misión reorientó la nave para observar la puesta de sol sobre la Tierra: “Se podía ver el globo entero, de polo a polo. Se podía ver África, Europa, y si mirabas muy de cerca, se podían ver las auroras boreales”. La imagen de referencia es La canica azul (The Blue Marble, en inglés), tomada el 7 de diciembre de 1972, desde una distancia de aproximadamente 29.000 km de la superficie del planeta, por la tripulación de la nave Apolo 17 en su camino a la Luna. Es una de las imágenes más reproducidas de la historia y la primera foto de la Tierra completamente iluminada tomada por una persona. La NASA comparó ambas imágenes: mientras la foto del Apolo 17 fue tomada a más de 29.000 kilómetros, la de Artemis II fue capturada desde más de 66.000 kilómetros de distancia. A diferencia de aquella misión, Artemis II no alunizará y solo tiene previsto alcanzar la órbita del satélite antes de regresar a la Tierra, en un trayecto total de diez días. Durante su paso por la cara oculta de la Luna, previsto para el 6 de abril, los tripulantes de la Orión se encontrarán a más de 400.000 kilómetros de distancia de nuestro planeta y superarán el récord establecido por el Apolo 13 para una misión que transporta seres humanos.