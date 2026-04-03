Un nuevo hallazgo en Marte ha sorprendido a los investigadores de la NASA, tras detectarse formaciones esféricas similares a arándanos en la superficie del planeta rojo. Puntualmente, en marzo de 2025, el rover Perseverance detectó una roca cubierta por cientos de pequeñas esferas en el cráter Jezero. Las formaciones, similares a las llamadas “blueberries” (arándanos, en inglés) descubiertas en 2004, están siendo analizadas para determinar si se originaron por actividad volcánica, impactos o procesos relacionados con el agua. La misión Perseverance ha documentado una roca cubierta por esferas milimétricas en la colina Witch Hazel, junto al cráter Jezero. Estas formaciones, de color gris oscuro y textura burbujeante, no coinciden con las características del terreno que las rodea. Su aspecto ha provocado diversas teorías sobre su procedencia. Algunos científicos sugieren que estas esferas podrían haberse desplazado tras un impacto violento. Otros apuntan a procesos relacionados con agua antigua o actividad volcánica. Las perforaciones visibles en algunas de ellas alimentan la hipótesis de una formación dinámica, quizás vinculada a fluidos subterráneos o gases atrapados durante su solidificación. Aunque en otras misiones se observaron estructuras similares, el contexto y las propiedades de este hallazgo son únicos. Su análisis detallado puede aclarar aspectos desconocidos sobre la evolución del subsuelo marciano. La importancia de estas esferas radica en lo que podrían revelar sobre el pasado de Marte. Una de las teorías más relevantes las vincula con concreciones minerales, formadas por la acción del agua durante largos periodos. Esta posibilidad reforzaría la idea de que el planeta rojo ofreció condiciones favorables para la vida en algún momento de su historia. La repetición de este fenómeno en distintos puntos del planeta abre nuevas líneas de estudio. Incluso si el origen no es común en todos los casos, la existencia reiterada de estas formaciones sugiere que el subsuelo marciano conserva registros valiosos. Perseverance seguirá explorando Bahía de San Pablo para profundizar en este hallazgo.