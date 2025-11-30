Una de las loterías y juegos de azar más famosa de España por los premios millonarios que ofrece a los apostadores es La Primitiva. Por ese motivo, miles de jugadores eligen probar su suerte para intentar ser uno de los triunfadores.

El sábado, 29 de noviembre de 2025, los números ganadores del sorteo son "20 31 35 36 37 46", el número complementario es el "25" y el de reintegro el "8". Además, el Joker es "3068183".

En la reciente lotería, la categoría especial no tuvo ganadores, con un premio de 0 euros, mientras que en la categoría con seis aciertos se registraron 2 ganadores, quienes recibirán un galardón de 706733.41 euros.

Los ganadores del último sorteo de La Primitiva

En el último sorteo, la recaudación total trepó hasta los 11039068 euros, de los cuales se entregaron 6071487.5 euros.

6 aciertos más el número de reintegro: 0 acertantes con 0 euros ganados

6 aciertos: 2 acierto con un premio de 706733.44 euros

5 aciertos más el complementario: 2 acertantes con 114605.42 euros ganados

5 aciertos: 137 acertantes con un premio de 3067.3 euros

4 aciertos: 7026 acertantes con un premio de 87 euros

3 aciertos: 143425 acertantes con un premio de 8 euros

Reintegro: 1154852 acertantes con un premio de 1 euros.

¿Cuándo se realiza el sorteo de La Primitiva?

El sorteo de la lotería La Primitiva tiene lugar en España tres veces por semana, los lunes, jueves y sábados y se efectúa a las 21:40 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, ubicado en Madrid.

¿Cómo se juega a La Primitiva?

Para ganar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo más el número de Reintegro, el participante tiene que optar entre los valores del 1 al 49 (la cantidad varía según se apueste de manera simple o múltiple) y el número adicional, que abarca del 0 al 9.

¿Dónde se pueden cobrar los premios?

Los que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador.

Sin embargo, los participantes con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores

Es esencial que los jugadores definan un presupuesto antes de apostar y se mantengan dentro de él, evitando gastar más de lo que pueden perder. También es útil establecer límites de tiempo para las sesiones de juego, lo que ayuda a controlar el comportamiento y prevenir la compulsión.

Si sientes que la apuesta se convierte en un problema, busca ayuda. Puedes contactar a Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o al correo oficina@jugadoresanonimos.org para recibir apoyo. La prevención es fundamental para disfrutar del juego de manera responsable.