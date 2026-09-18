El pronóstico anticipa lluvias de distinta intensidad durante el cierre de la semana.

Elecciones atípicas en Cartago: más de 122.000 ciudadanos podrán votar este domingo para elegir alcalde

El pronóstico del tiempo en Córdoba para este viernes 18 de septiembre anticipa una jornada con lluvias y condiciones inestables, en medio del aumento general de las precipitaciones previsto para el cierre de la semana en Colombia. Según el Ideam, Córdoba se encuentra entre los departamentos donde podrían concentrarse algunos de los acumulados más importantes , con posibilidad de lluvias fuertes y localmente muy fuertes.

La situación forma parte de un cambio en el comportamiento del tiempo que se espera para el jueves y, con mayor intensidad, durante el viernes. El organismo meteorológico también prevé la influencia de la onda tropical 49, que podría favorecer la presencia de tormentas eléctricas y vientos fuertes en sectores del norte del país.

Se aproxima el diluvio del año este viernes 18 de septiembre: tormentas, granizo y fuertes ráfagas de viento en Córdoba. Montaje EC

¿Cómo estará el clima en Córdoba este viernes 18 de septiembre?

El viernes será una de las jornadas con mayor extensión e intensidad de las precipitaciones durante la semana del 14 al 18 de septiembre. Para Córdoba, el Ideam pronostica lluvias dentro del panorama de mayor actividad que se concentrará en el occidente y noroccidente de Colombia.

El departamento aparece entre las zonas donde se esperan acumulados fuertes y localmente muy fuertes. Por esta razón, las condiciones meteorológicas podrían cambiar rápidamente durante la jornada, con periodos de lluvia de diferente intensidad.

La situación también alcanza a otros departamentos del Caribe colombiano, entre ellos Sucre, Bolívar, Magdalena, Cesar y La Guajira, aunque la distribución de las precipitaciones será variable.

¿Habrá tormentas eléctricas en Córdoba el viernes?

El pronóstico del Ideam contempla un incremento de las lluvias acompañado de tormentas eléctricas y vientos fuertes hacia el final de la semana.

La entidad relaciona este cambio con el tránsito de la onda tropical 49, cuyo desplazamiento podría favorecer un aumento de la actividad atmosférica principalmente en sectores del norte de Colombia y en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Esto significa que, además de la lluvia, podrían presentarse condiciones de tormenta durante algunos periodos del viernes. La intensidad y ubicación exacta de estos fenómenos puede variar a medida que se acerque la jornada.

¿Se esperan fuertes ráfagas de viento en Córdoba?

El pronóstico nacional contempla vientos fuertes en diferentes sectores del territorio colombiano durante estos días. Para Córdoba, el principal factor de atención está relacionado con el escenario de lluvias fuertes y tormentas previsto para el viernes.

En el resto del país, el Ideam estima vientos que podrían alcanzar velocidades importantes en sectores puntuales. En el norte de La Guajira, por ejemplo, se prevén valores de entre 10 y 15 metros por segundo, equivalentes a 36-54 kilómetros por hora.

En el piedemonte llanero, específicamente en sectores del oriente de Cundinamarca y el occidente del Meta, se esperan velocidades mayores durante la mañana y la tarde.

Se aproxima el diluvio del año este viernes 18 de septiembre: tormentas, lluvias y fuertes ráfagas de viento en Córdoba. IDEAM - Edición propia

¿Qué otros departamentos tendrán lluvias fuertes el viernes 18 de septiembre?

Córdoba no será el único departamento bajo un escenario de lluvias intensas. El Ideam anticipa los mayores acumulados de la jornada en el occidente y noroccidente de Colombia.

Los sectores con mayor probabilidad de registrar precipitaciones importantes incluyen: