La cotización del Bitcoin este martes, 12 de mayo de 2026 a las 12 horas en España es de 94.238,52 euros. Esta cifra refleja una variación del -2,02% en comparación con el día de ayer. El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha permanecido estable. Analizando la tendencia, se observa que el crecimiento del Bitcoin podría atraer más inversiones, pero la estabilidad del euro sugiere una falta de volatilidad en su valor. La cotización de Bitcoin muestra una evolución mixta: en la última semana avanzó un 0.26%, señal de ligera estabilidad a corto plazo; sin embargo, en el último año retrocede un 27.67%, lo que implica una rentabilidad negativa en el período anual y evidencia la volatilidad característica del activo. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 23.95%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 35.62%. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.