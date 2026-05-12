Este martes, 12 de mayo de 2026 en España, la cotización del Bitcoin Cash y el euro es de 516,14 euros, cifra que refleja una variación del -2,58% en comparación con el día pasado. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esta tendencia sugiere un aumento en la demanda de Bitcoin Cash frente al euro. Este comportamiento indica un posible interés creciente de los inversores en Bitcoin Cash como alternativa al euro. La cotización de Bitcoin Cash refleja una evolución negativa: en la última semana cayó -2.38% y en el último año acumula -24.73%, lo que implica una rentabilidad desfavorable para los tenedores en ambos horizontes y evidencia presión bajista tanto reciente como prolongada. En la última semana, la volatilidad económica de Bitcoin Cash fue del 35.45%, lo que es menor que la volatilidad anual del 52.34%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 491,9 euros.