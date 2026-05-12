Este martes, 12 de mayo de 2026, Ethereum inicia la jornada en España con una cotización de 2.661,36 euros. El valor de apertura refleja una variación del 298,05667 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Ethereum ha aumentado en los últimos días, mostrando una tendencia positiva. Esto sugiere un crecimiento en la demanda de Ethereum que podría continuar en el futuro cercano. En la última semana, Ethereum registró un leve descenso del -1.12%, mientras que en el último año acumuló una caída significativa del -47.48%, evidenciando una tendencia bajista prolongada y una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron la inversión en ese periodo; el comportamiento reciente apunta a variaciones moderadas en el corto plazo dentro de un contexto de alta volatilidad y presión a la baja en el horizonte anual. La volatilidad económica de Ethereum en la última semana fue del 32.48%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 58.24%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.