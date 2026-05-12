La cotización del Litecoin este martes, 12 de mayo de 2026 a las 12 horas en España es de 67,21 euros. Esta cifra refleja una variación del -2,43% en comparación con el día pasado. En los últimos días, el precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva al haber incrementado en comparación con el euro. Esta tendencia se mantiene debido a que -1 es positivo. Esto sugiere una recuperación en el valor del Litecoin, lo que podría atraer más inversores y aumentar su demanda en el mercado. En la última semana, Litecoin registró un avance moderado del 1.38%, sugiriendo un repunte de corto plazo; sin embargo, en el último año acumula una variación del -48.63%, lo que refleja una evolución negativa y una rentabilidad anual claramente desfavorable. En conjunto, la rentabilidad reciente es levemente positiva para horizontes muy cortos, pero negativa para quienes mantuvieron la posición durante el año, evidenciando la volatilidad y el riesgo de su cotización. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana es del 40.95%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 53.87%. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.