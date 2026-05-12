La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este martes, 12 de mayo de 2026 en España es de 1,68 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -3,58%. La evolución del precio del Ripple y el euro muestra una tendencia positiva en relación con los días pasados, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica que el precio de Ripple ha estado en ascenso, reflejando una creciente confianza en su valor en el mercado. Ripple ha mostrado en la última semana un avance del 2.83%, lo que sugiere un repunte coyuntural; sin embargo, en el último año su cotización ha caído un 50.02%, reflejando una rentabilidad negativa para posiciones de largo plazo y un entorno de alta volatilidad. La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 40.99%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 56.33%. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.