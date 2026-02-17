En un hecho que ha sacudido al Cuerpo Nacional de Policía en España, el director adjunto operativo (DAO), el comisario principal José Ángel González, renunció tras ser acusado de agresión sexual por una agente subordinada. Según fuentes del Ministerio del Interior, González comunicó formalmente su renuncia al cargo este martes 17 de febrero de 2026, decisión que se hará efectiva en las próximas horas. El alto mando, considerado el número dos operativo de la Policía Nacional y hombre de confianza del ministro Fernando Grande-Marlaska, tomó esta medida después de que trascendiera la admisión a trámite de una querella en su contra. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid aceptó la querella presentada por una agente del cuerpo, quien acusa a González de agresión sexual con penetración, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos, con la agravante de prevalimiento de su posición de superioridad jerárquica. Los hechos denunciados habrían ocurrido en abril del año pasado en una vivienda oficial del Ministerio del Interior, a la que la subordinada fue presuntamente presionada a acudir mientras estaba de servicio. La querellante alega que, aprovechando su autoridad, el DAO habría cometido la agresión sexual y posteriormente la habría coaccionado para evitar que denunciara los hechos. Además, explican que la agente y el acusado habrían mantenido previamente una “relación de afectividad”. El juzgado ha citado a José Ángel González como investigado (en calidad de querellado) para el próximo 17 de marzo, junto con la denunciante, para declarar en el procedimiento. Justamente, el magistrado señala que los hechos “presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de agresiones sexuales cuya instrucción corresponde a este órgano judicial”. Además, el abogado Jorge Piedrafita, que defiende a la querellante, solicita investigar posibles delitos de coacciones, lesiones psíquicas y malversación. A su vez, se incluyeron pruebas como una grabación de audio, en donde remarcan las “negativas inequívocas, claras y persistentes” de la denunciante, hacen referencia a la “violencia física” y la “intimidación ambiental”. Por último, se denuncia la “situación de aislamiento, superioridad física y autoridad ambiental”. Fuente: EFE.