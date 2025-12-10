La NASA pagará 3 millones de dólares a la persona que encuentre la solución a este problema de la Luna

La NASA lanzó un desafío en 2025 para encontrar soluciones innovadoras que permitan reciclar los residuos generados durante las misiones lunares. Con el ambicioso objetivo de establecer una presencia sostenible en la Luna, el organismo espacial estadounidense abrió un concurso global, ofreciendo una recompensa de 3 millones de dólares a quien desarrolle una tecnología capaz de procesar y reutilizar los desechos.

El reciclaje en el espacio resulta importante para garantizar que las misiones futurasno dependan exclusivamente de los suministros traídosdesde la Tierra. A medida que se planean estancias más largas en la Luna, se vuelve imperativo reducir el impacto ambiental y mejorar la autosuficiencia de los astronautas.

La NASA lanza el reto Lunar Recycle: innovación para la sostenibilidad lunar

El proyecto Lunar Recycle, liderado por la NASA, invita a científicos, ingenieros y creativos de todo el mundo a presentar sus ideas para desarrollar tecnologías que permitan reciclar los desechos generados en la Luna.

El programa Artemis pretende establecer una presencia humana sostenible en la Luna con miras a futuras misiones a Marte. (Foto: Archivo)

La NASA busca soluciones innovadoras que resuelvan el problema de los residuos y también los conviertan en recursos útiles para los astronautas. Desde envases de alimentos hasta componentes de equipos y experimentos científicos, todos estos materiales deben reciclarse y reutilizarse para garantizar la sostenibilidad de las misiones espaciales.

Este desafío forma parte del programa Artemis, cuyo objetivo principal es establecer una presencia humana permanente en la Luna. Además de ofrecer una recompensa económica, la NASA pretende impulsar un avance en la tecnología del reciclajeespacial para aplicarlas en misiones futuras.

La fecha limite es hasta el 22 de enero de 2026.

¿Quiénes pueden participar en el desafío y qué incluye el programa Artemis?

El desafío Lunar Recycle está abierto a un amplio espectro de participantes, desde científicos e ingenieros hasta cualquier innovador que tenga una propuesta para mejorar el reciclaje y la reutilización de los materiales en la Luna.

Científicos, ingenieros e innovadores de todo el mundo pueden participar en el reto Lunar Recycle. (Foto: Archivo)

La NASA busca soluciones creativas que vayan más allá de los sistemas tradicionales de reciclaje, con el objetivo de hacer posible que las misiones espaciales puedan depender menos de la Tierra.