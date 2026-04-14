La posibilidad de que Estados Unidos avance con nuevas bases en Europa vuelve a instalarse en el centro del debate internacional. La administración de Donald Trump evalúa un plan que podría modificar el mapa militar del continente y tensionar aún más la relación con la OTAN. El presidente de los Estados Unidos volvió a arremeter contra la OTAN tras una reunión el miércoles con su principal autoridad, calificando a la alianza de poco fiable mientras Washington sopesa un plan para trasladar bases en Europa a países considerados más cooperativos. El proyecto contempla tanto la instalación de nuevas bases en Europa como la reubicación de tropas. Esta estrategia busca premiar a aliados alineados y presionar a quienes no acompañaron las decisiones de Estados Unidos. El plan de Estados Unidos incluye trasladar bases en Europa hacia países que mostraron mayor cooperación en conflictos recientes. Esta decisión forma parte de una estrategia más amplia dentro de la OTAN. “Trump está considerando castigar a algunos miembros de la OTAN por no apoyar los esfuerzos de Estados Unidos en Irán.” En ese contexto, varios países aparecen como posibles receptores de nuevas bases en Europa. La reconfiguración del despliegue militar ya está en evaluación. “Una opción implica trasladar algunas bases de Estados Unidos a países considerados más útiles durante el conflicto. Polonia, Rumania, Lituania y Grecia son países que podrían recibir tropas estadounidenses.” Este escenario refuerza la idea de una redistribución estratégica. Estados Unidos busca optimizar su presencia militar en Europa con foco en aliados más comprometidos. El plan no solo contempla nuevas bases en Europa. También incluye posibles cierres en países que no cumplen con las expectativas de Washington. “Además de los traslados, el plan también podría apuntar al cierre de una base de Estados Unidos en al menos un país europeo, posiblemente España o Alemania.” Las tensiones con la OTAN se profundizan en este contexto. Trump volvió a cuestionar el rol de la alianza y su nivel de compromiso. “La OTAN no estuvo ahí cuando la necesitábamos, y no estará ahí si la necesitamos de nuevo.” El conflicto en Oriente Medio también impacta en esta decisión. La negativa de varios países europeos a participar generó fricciones dentro del bloque. La instalación de nuevas bases en Europa implica desafíos logísticos y financieros. Las actuales estructuras militares fueron desarrolladas durante décadas. “Las bases de Estados Unidos en Europa se han desarrollado durante décadas y cumplen una amplia gama de funciones, incluyendo proyectar poder mucho más allá del continente.” Algunas instalaciones tienen un valor estratégico difícil de reemplazar. Alemania concentra infraestructura clave para operaciones militares. “La base aérea de Ramstein en Alemania, por ejemplo, es la más importante del ejército estadounidense en Europa, y cualquier intento de trasladar operaciones comparables requeriría inversiones masivas en infraestructura para replicar sus capacidades.” El rediseño del esquema militar podría alterar el equilibrio dentro de la OTAN. También plantea interrogantes sobre costos, tiempos y viabilidad. España marcó una posición clara frente al conflicto en Oriente Medio y su relación con la OTAN. El Gobierno descartó cualquier implicación militar. El ministro de Asuntos Exteriores afirmó que la OTAN “no tiene ninguna participación en esta guerra (Oriente Medio) y no participará”. Además, sostuvo que Oriente Medio “no está dentro del radio de acción de la OTAN”. Esta postura refleja diferencias internas dentro de la alianza. Las tensiones podrían acelerar decisiones como la instalación de nuevas bases en Europa o el traslado de tropas hacia países más alineados con Estados Unidos.