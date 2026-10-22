Alberto Núñez Feijóo eligió a dos dirigentes de perfiles opuestos para acompañarlo en la lista al Congreso.

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha decidido que la diputada Cayetana Álvarez de Toledo y el portavoz del partido, Borja Sémper, lo acompañen como números dos y tres, en la lista al Congreso por Madrid.

Así lo ha anunciado este jueves el PP a través de un comunicado retomado por EFE, en el que asegura que ambos “representan formas distintas de entender España” y que en el partido de Feijóo “caben todas las sensibilidades” por tratarse de “un proyecto amplio”.

Dos perfiles opuestos dentro del PP

Álvarez de Toledo, hasta ahora portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, forma parte del ala más dura de la formación, mientras que Sémper pertenece a la ala más moderada.

Cayetana Álvarez de Toledo y Borja Sémper acompañarán a Feijóo en la candidatura popular por Madrid. X (@cayetanaAT) (@bsepmer)

“No somos el PSOE. Somos una formación abierta donde los matices y los acentos no incomodan a nadie, sino que enriquecen a todos”, señala el comunicado, que añade que en el PP las diferencias “no se combaten, se respetan” y que Feijóo es un candidato en el que “pueden confluir españoles de diferente signo y condición”.

El PP presenta “el mejor equipo de Madrid”

El partido también ha confirmado la noticia en redes sociales con un vídeo en X en el que aparecen los tres dirigentes uniendo sus manos bajo el rótulo “el mejor equipo de Madrid”.

Según el PP, quienes acompañan a Feijóo en las listas para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre representan “perfiles distintos de ciudadanos diversos”, y tanto Álvarez de Toledo como Sémper han atravesado por diferentes etapas en el PP.

“Estamos muy orgullosos de que los dos sientan que el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo sea su casa y además decidan dar la cara por sus ideas”, concluye el texto.

El partido apuesta por perfiles distintos para reforzar su lista en la capital. EFE/ Andreu Dalmau

Quiénes son Cayetana Álvarez de Toledo y Borja Sémper

Álvarez de Toledo nació en Madrid en 1974, aunque se crio entre Londres y Buenos Aires, y es doctora en Historia por Oxford. Tras su paso por el periodismo, fue portavoz parlamentaria del PP con Pablo Casado, hasta su destitución en favor de Cuca Gamarra.

Sémper, nacido en Irún en 1976, inició su militancia en plena amenaza de ETA, que llegó a planear su asesinato. Licenciado en Derecho, dejó la política durante la etapa de Casado y ha publicado un poemario.

Pese a sus diferencias, a ambos los une haber superado un cáncer, que los dos hicieron público en los últimos años. Álvarez de Toledo fue operada de un cáncer de mama en 2023 y Sémper anunció en 2025 que se sometía a quimioterapia.