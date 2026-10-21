La Universidad de Illinois recomienda una técnica de limpieza casera para este artefacto del hogar, y advierte seguir las instrucciones del fabricante del aparato.

Aún después de limpiar y desinfectar, algunos olores cuesta trabajo quitarlos de los electrodomésticos, sobre todo cuando se derramó comida, algo se echó a perder o hubo un apagón largo. Uno de los aparatos que pueden desprender olores fuertes es el lavavajillas.

Para estos casos, la Extensión de la Universidad de Illinois (University of Illinois Extension), en su sección de seguridad alimentaria, recoge un procedimiento con dos ingredientes de uso doméstico: vinagre blanco y bicarbonato de sodio. La institución aclara que siempre se deben seguir las instrucciones del fabricante.

¿Para qué sirve el vinagre blanco en el lavavajillas?

Según la universidad, el vinagre blanco se recomienda para atender los olores del aparato. El procedimiento que describe parte de las sugerencias de las empresas fabricantes Whirlpool y Kenmore, y combina vinagre con bicarbonato.

El lavavajilla puede desprender malos olores ocasionados por restos de comidas en descomposición que hayan quedado en sus compartimentos. Freepik

La Extensión de Illinois subraya que cada equipo puede tener indicaciones propias. Por eso, antes de probar cualquier método, lo más recomendable es revisar el manual del lavavajillas o consultar al fabricante.

Cabe precisar que este método está pensado para eliminar olores, no se trata de un sustituto de la limpieza ni de la desinfección de las superficies donde se preparan alimentos.

¿Cómo se usa paso a paso?

El procedimiento que recoge la universidad se puede resumir así:

Revisar el filtro que está en el fondo del lavavajillas y retirar restos de comida, residuos, vidrio u otros objetos que lo obstruyan. Verter 2 tazas de vinagre blanco en una taza medidora de vidrio y colocarla en posición vertical sobre la rejilla inferior. Ejecutar un ciclo de lavado sin detergente. Usar bicarbonato de sodio en un ciclo aparte.

Para mantener el electrodoméstico en buen estado, la recomendación es limpiar el filtro con regularidad y atender los olores a tiempo.