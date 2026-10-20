Los usuarios pueden consultar la evolución diaria de su inversión y solicitar retiradas desde la aplicación móvil.

El banco digital N26 ofrece una alternativa para invertir pequeñas cantidades de dinero a través de su aplicación móvil. Esta opción permite invertir desde 1 euro y obtener hasta un 2,57% de rentabilidad anual variable mediante un fondo monetario flexible gestionado por Fidelity International.

El producto permite ingresar y retirar dinero cuando el usuario lo necesite, con un plazo de hasta dos días hábiles para recibir los fondos en la cuenta principal. Además, N26 no aplica comisiones de servicio hasta el 1 de enero de 2027, independientemente del plan contratado.

Cómo funciona el fondo monetario de N26 y cuánto dinero se necesita para invertir

El Fondo Monetario Flexible de N26 permite invertir desde 1 euro en instrumentos del mercado monetario a corto plazo y de alta calidad. La operación se realiza directamente desde la aplicación del banco digital, donde los usuarios pueden consultar la evolución diaria de su cartera y seguir los rendimientos obtenidos.

El fondo tiene como objetivo ofrecer una rentabilidad anual variable. Según la información publicada por N26, el rendimiento del 2,57% es neto de los costes de gestión del fondo, pero antes de las posibles comisiones de servicio de la entidad. La cifra refleja los datos facilitados por la gestora a fecha de 1 de octubre de 2026 y puede cambiar diariamente según las condiciones del mercado.

Aunque los rendimientos se acumulan a diario, el pago, el descuento de las comisiones y la reinversión se realizan mensualmente. Por eso, el porcentaje anunciado no representa un interés fijo ni garantiza que el inversor obtenga esa rentabilidad durante todo el año.

La aplicación de N26 ofrece acceso a un fondo con una rentabilidad anual variable de hasta el 2,57%. Shutterstock

N26 elimina las comisiones de servicio hasta 2027: qué sucederá después

La entidad anuncia que no cobrará comisiones de servicio por este producto hasta el 1 de enero de 2027, con independencia del plan contratado. Una vez finalizado ese periodo promocional, las tarifas dependerán de la modalidad de cuenta del cliente. Las comisiones anuales sobre el importe invertido serán las siguientes:

Standard: 0,30% anual.

Smart: 0,25% anual.

Go: 0,20% anual.

Metal: sin comisión de servicio de N26.

Estas tarifas se suman a los costes habituales de gestión del fondo, que deben tenerse en cuenta al calcular la rentabilidad final. N26 indica que no cobra comisiones por transacción, aunque pueden aplicarse las tarifas de servicio correspondientes una vez concluida la promoción.

Antes de invertir, conviene revisar las condiciones del producto y comprobar qué costes se aplican al plan contratado. La rentabilidad anunciada debe interpretarse como una referencia variable, no como una promesa de ganancias.

N26 no cobra comisiones de servicio por el fondo monetario flexible hasta el 1 de enero de 2027. Shutterstock

Qué riesgos tiene la inversión y cuánto tarda en recuperarse el dinero

A diferencia de un depósito bancario tradicional, el fondo monetario flexible es un producto de inversión cuyo valor puede subir o bajar. Aunque está diseñado para ofrecer estabilidad y cuenta con un indicador resumido de riesgo de 1 sobre 7, existe la posibilidad de perder parte o incluso la totalidad del capital invertido.

N26 recomienda un periodo mínimo de mantenimiento de seis meses, aunque permite solicitar retiradas en cualquier momento. Cuando el usuario ordena un reintegro, la entidad vende las participaciones del fondo subyacente y transfiere el dinero a la cuenta principal en un plazo de hasta dos días hábiles.

La flexibilidad para retirar fondos no implica que el dinero esté garantizado ni que la rentabilidad se mantenga estable. El propio banco advierte de que los resultados obtenidos en el pasado no constituyen un indicador fiable de los rendimientos futuros.

Por este motivo, antes de contratar el producto es importante evaluar la situación financiera personal, consultar el Documento de Datos Fundamentales (KID) y revisar los términos y condiciones. La inversión implica riesgos que asume íntegramente el inversor y no equivale a mantener el dinero en una cuenta o depósito bancario protegido por una garantía de capital.