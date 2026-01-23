Cellnex vende Towerlink France a VIF por 391 millones y refuerza su foco en infraestructuras de telecomunicaciones.

Cellnex Telecom, siguiendo con su estrategia de centrarse en el core business de la compañía, anunció que a través de su subsidiaria Cellnex France completó la venta del 99,99% del capital social de Towerlink France, la empresa responsable de las principales operaciones del centro de datos del Grupo en Francia, a VIFSP6 Trinity, una filial de Vauban Infra Fibre (VIF), cuya propiedad se reparten Crédit Agricole Assurances y Raffles, activo del fondo soberano GIC de Singapur y con fuerte presencia en Francia.

La operación, acordada el pasado mes octubre, está valorada en 391 millones de euros, y fue comunicada esta mañana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esta operación obedece a la estrategia de la compañía de desprenderse de actividades no esenciales. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La transacción, pagada íntegramente en efectivo, se produce tras la aprobación formal de las autoridades francesas de inversión extranjera directa (IED) y el cumplimiento satisfactorio de las condiciones de cierre, incluido el proceso de información y consulta con los órganos de representación de los trabajadores en Francia.

Cellnex explicó que este acuerdo representa un paso significativo en la estrategia en curso de la compañía para racionalizar su cartera y reforzar su compromiso con los activos de infraestructura de telecomunicaciones básicos en toda Europa.

Así, al desprenderse de las operaciones de centros de datos no esenciales, Cellnex refuerza aún más su flexibilidad financiera y se centra más en el despliegue, la densificación y la gestión de la infraestructura inalámbrica de próxima generación en sus mercados clave. Además de permitir a la compañía poner el foco en sus áreas de actividad principales.

En efecto, para el operador líder en infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas, este cierre supone un hito importante en hoja de ruta estratégica que se marcó la compañía, porque “al centrar nuestros recursos en nuestro negocio principal, la infraestructura de telecomunicaciones de host neutral, estamos en mejores condiciones para impulsar un crecimiento sostenible, apoyar la transformación digital de nuestros clientes y ofrecer valor a largo plazo a nuestros accionistas”.

También explicó que los ingresos obtenidos con esta operación “reforzarán aún más nuestro balance y nos permitirán seguir invirtiendo en la expansión y modernización de nuestra red europea”.

Por su parte, Steve Ledoux, director ejecutivo de VIF, destacó estar encantados de dar la bienvenida a Towerlink al perímetro de Vauban Infra Fibre, para enseguida añadir que “esta adquisición está totalmente en línea con nuestra ambición de acelerar el desarrollo de una infraestructura digital de alta calidad en toda Francia”.

Lo cierto es que los activos subyacentes adquiridos complementarán en gran medida la cartera actual VIF, lo que le permitirá crear nuevas sinergias y ofrecer un valor aún mayor a los accionistas de la compañía, como a las comunidades a las que presta servicio. “Esperamos poder apoyar el crecimiento y la innovación continuos de la empresa como parte de nuestra visión a largo plazo”, concluyó Ledoux.

Enfoque disciplinado

La venta de Towerlink France subraya el enfoque disciplinado de Cellnex en materia de asignación de capital y su compromiso con la excelencia operativa. Así pues, la empresa sigue centrada en hacer posible el futuro digital de Europa proporcionando soluciones de infraestructura de telecomunicaciones fiables, escalables y sostenibles.

Lo cierto es que con esta operación, Cellnex además de ganar flexibilidad financiera, libera recursos para destinarlos al despliegue, densificación y gestión de infraestructuras de nueva generación en los mercados europeos considerados estratégicos en los que trabaja.

En concreto, de acuerdo a la opinión de los expertos, el foco está puesto en acompañar a los operadores en el despliegue del 5G y en la creciente demanda de conectividad, en un entorno en el que la eficiencia del capital y la visibilidad de los flujos de caja son clave para el mercado.

Los analistas coinciden, además, en señalar que desinversión de Towerlink France vuelve a poner de relieve el enfoque selectivo de Cellnex a la hora de decidir dónde asignar capital, en un momento en que se prevé incómodo para la empresa que lidera Marco Patuano ante la falta de catalizadores.

El portal Finanzas.com resalta que la empresa mantiene como prioridad habilitar el futuro digital de Europa a través de infraestructuras de telecomunicaciones fiables, escalables y sostenibles, reforzando su posición como mayor operador independiente de torres del continente.

Cellnex contó con el asesoramiento de BBVA y CACIB como asesores de fusiones y adquisiciones, HSFK como asesor legal y fiscal, y Analysys Mason como asesor comercial.