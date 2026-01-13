Esta medida de Tráfico afecta a miles de conductores mayores de 65 años en España y ha generado preocupación entre quienes desean conservar su permiso.

En medio del debate sobre la seguridad vial y el envejecimiento poblacional, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha implementado nuevas medidas que afectan directamente a los conductores mayores de 65 años. Aunque no se elimina el permiso de forma automática, sí se introducen requisitos más estrictos para conservarlo.

Estas normas buscan garantizar que todos los conductores, sin importar su edad, cumplan con las condiciones psicofísicas necesarias para circular con seguridad. Se trata de un enfoque preventivo que prioriza la supervisión periódica y la revisión médica.

Con una renovación responsable, los mayores de 65 pueden seguir conduciendo sin perder autonomía.

¿Se elimina el carnet de conducir a los mayores de 65 años?

No. La DGT ha confirmado que no existe una edad máxima para conducir en España. El permiso no se retira automáticamente por el simple hecho de cumplir 65 o incluso 70 años. El criterio central es la aptitud individual del conductor.

La institución ha explicado que cada renovación se estudia caso por caso. En un comunicado oficial se aclaró: “No se contempla en la legislación española una edad límite para conducir. Lo que se exige es que la persona reúna las condiciones necesarias para hacerlo de forma segura.”

En este sentido, se ha desmentido cualquier rumor sobre una supuesta retirada generalizada del permiso a partir de cierta edad.

Qué cambios afectan a los mayores de 65 en la renovación del carnet

La principal novedad es que el plazo de renovación del carnet de conducir se reduce a partir de los 65 años: pasa de cada 10 años a cada 5. Esta medida permite una supervisión más frecuente de las capacidades del conductor.

Además, los conductores deberán someterse a pruebas psicofísicas más exigentes, que incluyen evaluaciones de visión, audición, coordinación y reflejos. Si se detectan limitaciones, la DGT puede imponer restricciones personalizadas como:

No conducir de noche

Limitar la distancia desde el domicilio habitual

Circular solo en determinadas zonas

Otro punto relevante es que, desde los 70 años, los conductores están exentos del pago de la tasa de renovación (24,58 euros), aunque sí deben abonar el reconocimiento médico, cuyo coste oscila entre 40 y 80 euros, según el centro.

Qué deben hacer los conductores mayores para conservar su permiso

Lo fundamental es mantenerse informado y realizar los trámites en los plazos establecidos. Se recomienda:

Acudir a un centro de reconocimiento autorizado para renovar el carnet.

Estar al tanto de las condiciones específicas aplicables según edad y salud.

Consultar la web oficial de la DGT para obtener información actualizada y fiable.

En caso de dudas, buscar asesoramiento de gestorías especializadas o personal sanitario.

Los controles médicos periódicos permiten evaluar si el conductor reúne las condiciones para circular con seguridad.

En zonas rurales, donde el acceso al transporte público es limitado, conservar el permiso de conducir puede ser una cuestión de autonomía personal. Por eso, la DGT insiste en que estas medidas no buscan excluir, sino garantizar la seguridad sin perder de vista la realidad de muchos mayores.