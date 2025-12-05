La ciudad tecnológica de 85 hectáreas que costará 1300 millones de euros y creará 23.000 empleos: todo es propiedad del Real Madrid.

El Real Madrid y la Comunidad de Madrid firmaron un protocolo para crear el “Madrid Innovation District (MID)”, ubicado en los terrenos de la Ciudad Real Madrid. El club informó que, según un estudio de PWC, el proyecto “reportará alrededor de 1200 millones de euros anuales al PIB regional y creará más de 23.000 puestos de trabajo al año”. La iniciativa se convierte en uno de los mayores polos tecnológicos de España.

La construcción del MID tendrá una inversión de 1300 millones de euros. El plan incluye “más de 4700 empleos dedicados a ella” durante la fase de obra. El distrito contará con áreas enfocadas en tecnología, investigación sanitaria, educación y ocio juvenil.

El complejo ocupará “85 hectáreas” de las 120 pertenecientes a la Ciudad Real Madrid. Será una de las zonas de innovación más extensas del país.

Un proyecto “ambicioso y transformador”, según el Real Madrid

El acto de firma se celebró en la Ciudad Real Madrid. Participaron Emilio Butragueño, Miguel López-Valverde y Miguel Garrido, representantes institucionales de alto nivel. Butragueño calificó la iniciativa como “ambicioso y transformador” y subrayó que “contribuye al crecimiento de la ciudad”.

El director de Relaciones Institucionales del club destacó la vocación innovadora del Real Madrid. Señaló: “Como siempre ha sucedido a lo largo de nuestra historia, abrimos nuevos caminos”. Remarcó también que “que un club de fútbol asuma esta responsabilidad dice mucho de la visión que tiene el club”.

La visión de la Comunidad de Madrid sobre el MID

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, insistió en la necesidad del proyecto. Aseguró: “Madrid y la región no tenía actualmente un distrito único de innovación, que sí tenían otras grandes capitales mundiales”. Indicó que el sector tecnológico reclamaba un espacio dedicado a la colaboración.

El consejero explicó que se buscaba un lugar “donde ocurrieran cosas”. Añadió que allí convivirán “jóvenes, los investigadores, los profesionales del sector tecnológico” para compartir experiencias.

López-Valverde destacó el valor de la alianza con el Real Madrid. Subrayó: “El proyecto está potenciado y promocionado por el Real Madrid, que es una marca mundial de atracción”. Concluyó mencionando que la Comunidad de Madrid es “un referente en el mundo tecnológico, tanto a nivel nacional como internacional”.