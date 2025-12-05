El Gobierno andaluz ha informado que “ha activado la fase de preemergencia, situación operativa 0, del Plan Ante el Riesgo Sísmico” tras el terremoto de magnitud 4,9 registrado en Fuengirola. La decisión se tomó después de un temblor que generó avisos en varias provincias de Andalucía.

El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, señaló en redes sociales que acompañó su anuncio “con un vídeo con consejos del 112 sobre cómo actuar en caso de un terremoto”. Las autoridades destacaron la importancia de ofrecer información clara a la población.

Las fuentes oficiales indicaron que la fase activada “está motivada por la ocurrencia de fenómenos sísmicos ampliamente sentidos por la población”. También explicaron que exige una actuación conjunta para reforzar la comunicación pública ante posibles réplicas.

Fuente: narrativas-co

¿Qué se sabe del terremoto registrado en Fuengirola?

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) confirmó que “el terremoto ha tenido una magnitud de 4,9” y ocurrió a las 10:38 horas. El organismo señaló que la profundidad fue de 78 kilómetros y que la cifra fue corregida tras mediciones iniciales.

El IGN detalló que el temblor “se ha sentido en puntos como Benalmádena, Torremolinos, Mijas, Alhaurín el Grande, Algarrobo, Rincón de la Victoria, Torrox, Nerja y Antequera”. La intensidad alcanzó las provincias de Málaga, Sevilla, Córdoba y Granada, según los registros.

El servicio 112 comunicó que “ha registrado cerca de medio centenar de llamadas” tras el movimiento sísmico. La información incluye avisos procedentes de Málaga capital, Benalmádena, Torremolinos, Marbella y Alhaurín de la Torre, entre otras localidades.

Avisos ciudadanos y respuesta de emergencias, ¿hay daños?

Según Antonio Sanz, el teléfono 112 “ha registrado avisos desde municipios de las provincias de Málaga, Sevilla y Córdoba”. Las autoridades confirmaron que no constan daños personales tras el temblor.

El servicio de emergencias informó que las llamadas llegaron también desde “Alcalá de Guadaira y Constantina” en Sevilla, así como desde “Puente Genil, Nueva Carteya y la capital” en Córdoba. La información fue confirmada por un portavoz del sistema.

