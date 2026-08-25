Oficial | Se aproxima una conjunción planetaria: cómo y desde dónde ver el evento astronómico en el país. (Fuente: Shutterstock).

Una nueva conjunción planetaria podrá observarse durante los primeros días de octubre, cuando Venus y Mercurio aparezcan aparentemente próximos en el cielo. El fenómeno tendrá lugar en octubre y será visible después del atardecer, aunque las condiciones de observación variarán según la ubicación.

Según el sitio web de noticias astronómicas, Starwalk Space, Venus, con una magnitud de -4,6, será mucho más brillante que Mercurio, de magnitud 0,0. Sin embargo, la posición de ambos planetas hará que el evento sea más favorable desde el hemisferio sur. En las latitudes septentrionales, los dos astros quedarán muy bajos sobre el horizonte occidental o incluso por debajo de él cuando el cielo alcance la oscuridad suficiente.

¿Qué es una conjunción planetaria?

Una conjunción planetaria ocurre cuando dos o más planetas parecen encontrarse cerca uno del otro en el cielo vistos desde la Tierra. Esta proximidad es solo aparente, ya que los cuerpos celestes continúan estando muy alejados entre sí.

Desde el punto de vista astronómico, una conjunción se produce cuando los objetos comparten la misma ascensión recta o longitud eclíptica.

Se aproxima una conjunción planetaria: cómo y desde dónde ver el evento astronómico en el país. (Fuente: Freepik).

Venus y Mercurio se acercarán en el cielo entre el 5 y el 7 de octubre

La conjunción tendrá su momento exacto el 5 de octubre a las 16:50 horas (hora peninsular española). En ese instante, Venus y Mercurio estarán separados por 5°28′. La máxima aproximación llegará el 7 de octubre a las 06:09 horas, cuando la distancia aparente entre ambos se reduzca hasta los 5°02′.

Estos horarios corresponden al momento astronómico de la conjunción y de la máxima aproximación, pero no implican que los planetas puedan observarse desde España a esas horas. El fenómeno se desarrollará en el cielo vespertino y las condiciones de visibilidad serán poco favorables para el hemisferio norte.

En concreto, Venus y Mercurio estarán muy bajos sobre el horizonte occidental desde España cuando el cielo sea suficientemente oscuro. Por ello, la observación desde la Península será difícil o incluso imposible, mientras que el hemisferio sur contará con una posición mucho más favorable.

Se aproxima una conjunción planetaria: cómo y desde dónde ver el evento astronómico en el país. (Fuente: Shutterstock).

El próximo gran acercamiento será entre Júpiter y Marte

Después de Venus y Mercurio, una de las siguientes conjunciones destacadas tendrá lugar el 15 y 16 de noviembre, cuando Júpiter y Marte se acerquen hasta una separación de apenas 1°11′. En este caso, las condiciones de observación serán buenas y ambos planetas podrán localizarse desde la medianoche hasta el amanecer.

La conjunción entre Júpiter y Marte alcanzará su momento astronómico el 15 de noviembre a las 04:42 horas en España (hora peninsular), mientras que la máxima aproximación se producirá el 16 de noviembre a las 04:04 horas. Los dos planetas saldrán alrededor de la medianoche y subirán progresivamente hasta alcanzar su punto más alto antes del amanecer.

A diferencia del encuentro de octubre entre Venus y Mercurio, esta conjunción ofrecerá condiciones mucho más favorables para los observadores del cielo desde España.