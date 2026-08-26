Se aproxima el diluvio del año: 48 horas de tormentas con granizo, lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento. (foto: ChatGPT)

Este miércoles, la llegada de un frente por el noroeste arrastrará chubascos y tormentas en el norte peninsular de España, que serán fuertes y con granizo en Galicia occidental, mientras que en el resto del país las altas presiones estabilizarán el clima, aunque con posibilidad de alguna precipitación débil en el litoral mediterráneo.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología, el nuevo frente borrascoso cubrirá los cielos y extenderá las precipitaciones por el noroeste y el Cantábrico, especialmente en el oeste de Galicia con chubascos y tormentas fuertes, acompañadas de granizo y de acumulados significativos.

Por la tarde, se darán además chubascos y tormentas fuertes en el Pirineo occidental y rachas muy fuertes (superiores a 70 km/h) de viento en puntos de la meseta norte y montañas del norte. En cambio, en el resto del territorio peninsular y Baleares, el tiempo será más estable debido a las altas presiones en el Mediterráneo, con cielos más despejados en el sur y sin descartar lluvias débiles en litorales mediterráneos.

En Canarias, se esperan intervalos de nubes en la vertiente norte de las islas y cielos despejados en la sur, con alisio moderado en general.

¿Cómo estará la temperatura en España?

Las máximas serán elevadas en el Ebro, Baleares y Cantábrico oriental, zona en la que los valores máximos ascenderán más de seis grados, y pudiéndose superar los 35 grados en el valle del Ebro, el prelitoral valenciano y las zonas bajas del sudeste.

Sin embargo, bajarán en los litorales mediterráneos y del golfo de Cádiz; mientras que las mínimas subirán en la vertiente mediterránea y bajarán en el resto.

Se aproxima el diluvio del año: 48 horas de tormentas con granizo, lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento. (Fuente: Shutterstock).

¿Cuáles son las zonas afectadas por la tormenta?

Lluvias fuertes, chubascos y tormentas

Galicia: lluvias, chubascos y tormentas fuertes con granizo, especialmente desde el oeste.

Asturias: lluvias y algunas tormentas durante el día.

Cantabria: lluvias por la tarde, más intensas al oeste, con tormentas en zonas montañosas del suroeste y algunos puntos del litoral.

País Vasco: lluvias y tormentas probables en el tercio norte.

Castilla y León: lluvias y chubascos ocasionalmente tormentosos por la tarde en el tercio oeste.

Extremadura: lluvias y chubascos con tormentas, más probables por la tarde en el noroeste y mitad norte.

Aragón: chubascos tormentosos con granizo y rachas muy fuertes, especialmente en el Pirineo occidental y Cinco Villas.

Lluvias débiles o precipitaciones aisladas

Navarra: precipitaciones débiles por la tarde en la vertiente cantábrica, con tormentas más probables en Pirineos.

La Rioja: baja probabilidad de precipitación dispersa hacia el oeste.

Cataluña: precipitaciones débiles y dispersas posibles en Pirineos y el tercio sur.

Castilla-La Mancha: posibles lluvias débiles con tormenta en Albacete y alguna precipitación en el extremo noroccidental de Toledo.

Comunidad Valenciana: posibles precipitaciones, con tendencia a cielos poco nubosos o despejados.

Región de Murcia: posibles lluvias y tormentas matutinas en las sierras del interior.

Baleares: baja probabilidad de precipitaciones, que podrían estar acompañadas de barro y tormenta.

Andalucía: posibles precipitaciones de madrugada en el tercio oriental y alguna lluvia en el interior de Huelva.

Se aproxima el diluvio del año: 48 horas de tormentas con granizo, lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento. (Foto: Shutterstock).

Clima en las demás comunidades