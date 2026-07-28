Juan José Ebenezer, mecánico: “Cuando arranques el coche, que no esté puesto el aire acondicionado nunca”

Arrancar el coche y salir de inmediato es una rutina tan automática que pocos conductores se detienen a pensar qué sistemas están trabajando en esos primeros segundos.

La creencia más extendida es que dejar el aire acondicionado activado no tiene ninguna consecuencia relevante. Después de todo, el sistema volverá a funcionar automáticamente la próxima vez que se encienda el vehículo.

Sin embargo, el mecánico Juan José Ebenezer sostiene exactamente lo contrario. En un video publicado en redes sociales, lanzó una advertencia contundente: “Cuando arranques el coche, que no esté puesto el aire acondicionado nunca”.

Juan José Ebenezer, mecánico: “Cuando arranques el coche, que no esté puesto el aire acondicionado nunca”

¿Por qué considera que el aire acondicionado es un problema al arrancar?

Según explica el especialista, la clave está en un momento muy concreto: los primeros instantes de vida del motor.

Cuando se gira la llave o se pulsa el botón de encendido, el vehículo ya está gestionando múltiples procesos electrónicos al mismo tiempo. La batería, la centralita y diversos sistemas comienzan a trabajar de forma simultánea para que el automóvil pueda ponerse en marcha.

Para Ebenezer, sumar el aire acondicionado a esa ecuación significa añadir una exigencia extra justo cuando el motor todavía intenta estabilizarse.

La advertencia sorprende porque no se relaciona con el consumo de combustible, una de las preocupaciones más habituales entre los conductores. El foco, asegura, está en el desgaste mecánico.

¿Qué sucede dentro del automóvil en esos primeros segundos?

El mecánico explica que el propulsor debe vencer inicialmente su propia inercia para alcanzar un régimen de funcionamiento estable.

Durante esa fase, el sistema eléctrico ya está soportando una carga importante. Si el climatizador quedó activado desde el trayecto anterior, el vehículo deberá alimentarlo prácticamente desde el primer momento.

A esto se suma otro factor: la entrada en funcionamiento del compresor del aire acondicionado.

Desde la perspectiva de Ebenezer, ese componente introduce una carga mecánica adicional que obliga al motor a realizar un esfuerzo extra cuando todavía no ha terminado de estabilizarse.

¿Qué hábito recomienda adoptar?

Curiosamente, la recomendación no comienza al arrancar el coche, sino al apagarlo. El especialista aconseja desactivar el aire acondicionado unos instantes antes de detener el vehículo.

De esta manera, cuando vuelva a utilizarse el automóvil, el sistema permanecerá apagado y no entrará en funcionamiento automáticamente desde el primer segundo.

Se trata de un gesto que apenas lleva un instante, pero que, según afirma, evita que el motor tenga que enfrentarse a cargas adicionales innecesarias durante una de las fases más delicadas de su funcionamiento.

Juan José Ebenezer, mecánico: “Cuando arranques el coche, que no esté puesto el aire acondicionado nunca”

¿Por qué esta advertencia genera debate?

La recomendación desafía una idea cada vez más extendida: que la tecnología moderna ha eliminado la necesidad de prestar atención a este tipo de detalles.

Muchos conductores consideran que los sistemas actuales están diseñados para gestionar automáticamente cualquier demanda energética o mecánica. Sin embargo, Ebenezer cree que eso no significa que todas las prácticas sean igual de beneficiosas para la longevidad del vehículo.

Su argumento apunta a una lógica sencilla: si el motor puede arrancar con menos exigencias, tendrá un comienzo de funcionamiento más suave y menos estresante.

¿Puede realmente influir en la vida útil del coche?

Aunque encender el vehículo con el aire acondicionado activado no provocará una avería inmediata , Ebenezer sostiene que la acumulación de pequeños esfuerzos innecesarios a lo largo del tiempo puede pasar factura.

Por eso insiste en una medida tan simple como olvidada: apagar el aire acondicionado antes de retirar la llave.

La recomendación parece menor, pero justamente ahí está el punto que más llama la atención. Un gesto de apenas un segundo podría evitar una sobrecarga en el momento más sensible para el motor. Y eso explica por qué la advertencia ha despertado tanta curiosidad entre miles de conductores: cuestiona una rutina diaria que casi nadie había pensado dos veces.