La cotización de las activos de Servicios de Gas Enagás (ENG) en la apertura de mercados en España este miércoles, 26 de agosto de 2026 es de 16,87 euros y documentan un total de 7.748 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -0,12%.

En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A mostró volatilidad con ligera presión bajista: 5 jornadas de caída, 4 de avance y 1 estable, cerrando con balance negativo pese a repuntes puntuales.

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás durante la última semana ha sido del 8.48%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en un 21.86%. Dado que el 8.48% es menor que el 21.86%, podemos concluir que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Esto indica que, a pesar de las fluctuaciones en el corto plazo, Enagás ha mantenido un comportamiento más controlado en el transcurso del año.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,58 euros el y un mínimo de 12,91 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, lo que refleja la situación después de deducir todos sus gastos, resultando en un fondo de inversión negativo.

La historia de Enagás

Enagás, con sede en Madrid, es el operador del sistema gasista español y cotiza en el Ibex 35. Se dedica a transportar gas natural y a operar plantas de GNL y almacenamientos; no produce hidrocarburos, sino servicios de infraestructura y operación.

Su línea de negocio principal es la red básica de gas (más de 11.000 km de gasoductos) y varias plantas de regasificación en España, junto con participaciones en infraestructuras internacionales como TAP y DESFA. Entre sus datos de interés: impulsa gases renovables e hidrógeno (H2Med), mantiene una política de dividendos estable y orienta su estrategia a la transición energética.

Contenido generado por inteligencia artificial.