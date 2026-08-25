Confirmado por la DGT: todos los conductores de patinetes eléctricos deben realizar este trámite obligatorio. (Foto: Shutterstock).

Los usuarios de patinetes eléctricos deben cumplir con un trámite obligatorio para poder circular legalmente con estos vehículos de movilidad personal (VMP). La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que es necesario inscribirlos en el Registro Nacional de Vehículos y obtener el certificado correspondiente.

El organismo explica que el proceso puede realizarse de forma telemática a través de la sede electrónica de la DGT. Una vez completado el registro y abonada la tasa, el usuario podrá descargar el certificado de inscripción digital, un documento imprescindible para solicitar posteriormente la etiqueta identificativa oficial.

La DGT confirma el registro obligatorio para los patinetes eléctricos

Desde el pasado 30 de enero, todos los usuarios de patinetes eléctricos deben inscribir su vehículo en el Registro Nacional de Vehículos. La DGT señala que el procedimiento puede realizarse tanto para modelos certificados como para aquellos que no lo estén.

En un mensaje difundido a través de TikTok, el organismo recuerda: “¿Aún no has inscrito tu VMP? Accede a la Sede Electrónica de la DGT para adquirir el certificado de inscripción digital, necesario para la obtención de la etiqueta identificativa oficial. Es obligatorio para circular con tu patinete eléctrico”.

Para completar el trámite, el propietario debe identificarse mediante Cl@ve, certificado digital o DNI electrónico e introducir sus datos personales y los correspondientes al vehículo. También tendrá que aportar una fotografía de la chapa identificativa o de la ficha técnica del patinete.

Confirmado por la DGT: todos los conductores de patinetes eléctricos deben realizar este trámite obligatorio. (Fuente: Shutterstock). Fuente: Shutterstock Thanadon88

Estos son los pasos para obtener el certificado de inscripción

La DGT explica que el trámite incluye los siguientes pasos:

Acceder a la sede electrónica de la DGT. Identificarse mediante Cl@ve, certificado digital o DNI electrónico. Introducir los datos personales del propietario. Incorporar la información del vehículo de movilidad personal. Subir una fotografía de la chapa identificativa o de la ficha técnica. Si el usuario es menor de edad, realizar el procedimiento a través de su tutor legal. Abonar la tasa correspondiente. Descargar el certificado de inscripción digital.

Una vez completado el proceso, el usuario dispone del documento que acredita que el patinete ha sido inscrito en el registro.

Confirmado por la DGT: todos los conductores de patinetes eléctricos deben realizar este trámite obligatorio. (Fuente: Freepik)

La etiqueta identificativa es el siguiente trámite obligatorio

El certificado de inscripción digital resulta imprescindible para solicitar la etiqueta identificativa oficial. Según explica la DGT, esta debe colocarse en el espacio habilitado para ello en el patinete y, si el vehículo no dispone de ese espacio, deberá situarse en un lugar visible.

El organismo también indica que, una vez registrado el patinete, el propietario ya puede contratar el seguro obligatorio de responsabilidad civil. La DGT recomienda consultar en su sede electrónica toda la información disponible y realizar desde allí los trámites relacionados con los vehículos de movilidad personal.