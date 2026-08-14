Andrea, empresaria y madre de un bebé de tres años, clausura su tienda: “Es complicado ser mamá y autónoma porque trabajas 24/7”

En España, emprender se ha convertido en una opción cada vez más valorada entre las diversas salidas profesionales posibles. Son principalmente los jóvenes quienes impulsan esta concepción que prioriza la independencia laboral y la creación de proyectos propios.

No obstante, son muchos los autónomos que sostienen que el camino del emprendimiento está plagado de riesgos, sacrificios y desafíos. A su vez, todos los emprendedores que comparten sus experiencias tienen un elemento en común: las ganas y el esfuerzo por impulsar un proyecto.

Este es el caso de Andrea, una joven de 31 años propietaria de Meninos, una tienda de moda infantil en Vigo. Ante la escasa oferta y la alta demanda de moda para bebés a un precio accesible, la mujer decidió emprender y su proyecto resultó un éxito en ventas.

Sin embargo, debido a las dificultades que implica equilibrar el emprendimiento con la crianza de un hijo, Andrea ha decidido cerrar temporalmente el negocio, tomarse un descanso y “volver con más fuerza”. En una entrevista para El Español, la mujer compartió la realidad que poca gente expone detrás de la creación de una empresa.

La realidad detrás de emprender que poca gente cuenta. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La verdad oculta en los emprendimientos

Tras acumular 12 años de experiencia en el sector como dependienta, Andrea tomó la decisión de inaugurar su propio establecimiento en agosto de 2023, momento en el cual su bebé contaba apenas con tres meses de edad. Este proyecto surgió a partir de su vivencia personal basada en la dificultad para encontrar ropa infantil de alta calidad y asequible para su economía.

“Meninos surgió ante la imperante necesidad de ofrecer moda infantil que se distinga, tanto en calidad como en precios razonables, para adaptarse a todos los presupuestos”, explica. El emprendimiento se inició en un modesto local de 15 metros cuadrados en la Miñoca, con un área de almacenamiento de apenas 1 m².

Sin embargo, la clientela comenzó a aumentar con rapidez y hacia abril de 2025, Andrea optó por expandir su negocio. Así, cerró el espacio original y se trasladó a un establecimiento de 70 metros en la Avenida do Fragoso. “La intención siempre ha sido crecer, abrir más tiendas y consolidar una marca”, señala Andrea.

No obstante, el crecimiento ha generado una presión adicional en cuanto a la calidad de los productos. Esto se debe a que un 85% de la tienda se ha establecido como marca propia, con diseños exclusivos confeccionados en talleres independientes de Galicia. Este modelo de negocio proporciona un valor añadido, aunque implica una considerable carga laboral, lo que ha llevado a Andrea a considerar cerrar su tienda.

Andrea, empresaria y madre de un bebé de tres años, clausura su tienda: “Es complicado ser mamá y autónoma porque trabajas 24/7”. Freepik

Razones del cierre temporal de una joven madre y emprendedora

“Se trata de un impasse, no de un cierre definitivo. Actualmente, la situación del trabajo autónomo es bastante compleja y no solo por este aspecto, sino también por la capacidad de ser madre mientras se ejerce la actividad autónoma. Estoy dedicada completamente, 24 horas al día, 7 días a la semana”, señala Andrea, quien asume de manera independiente la gestión de la tienda, los pedidos y las interacciones con las clientas.

Según explica la trabajadora autónoma, la razón detrás del cierre temporal no es de índole económica, sino que radica en cuestiones como la conciliación y la salud.

“En términos de salud, necesito un descanso para recuperarme con mayor fuerza. Durante estos meses en los que estaré inactiva, tendré que continuar pagando la cuota de autónoma y los costos del local.. Hemos liquidado todo para establecer un colchón que me permita detenerme, de lo contrario no podré continuar”.

El propósito de Andrea es reabrir Meninos en un plazo de 1 a 2 meses, coincidiendo con el lanzamiento de una nueva colección. Sin embargo, espera poder hacerlo con menos presión. Su esposo la asiste en la gestión, pero la responsabilidad de la tienda, la atención al cliente y las tareas cotidianas recaen completamente en ella. A pesar de que intentó contratar una persona, no resultó sencillo: “Es complicado hallar a alguien que desee trabajar en este horario vespertino”.