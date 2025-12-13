El pasaporte es un documento esencial para viajar fuera del espacio europeo. Miles de personas renuevan este documento cada año en las comisarías y oficinas de expedición. Sin embargo, un requisito legal puede complicar el trámite a personas mayores de 70 años que poseen DNI permanente. La normativa exige que el documento nacional de identidad esté en vigor y no implique renovación por deterioro para poder expedir o renovar el pasaporte.

Este requisito afecta especialmente a quienes tienen documentos antiguos con fotografías desactualizadas o tarjetas muy deterioradas. Aunque el DNI permanente no caduca, su estado físico y la correspondencia de la imagen con el aspecto actual del titular son aspectos que las autoridades evalúan antes de expedir el pasaporte. La medida busca garantizar la correcta identificación en fronteras y controles de seguridad internacionales.

Requisito de DNI en vigor para expedir el pasaporte español

El Real Decreto 896/2003 establece que para solicitar o renovar el pasaporte es imprescindible presentar el Documento Nacional de Identidad en vigor del solicitante. La norma específica que el estado del DNI no debe implicar su renovación por deterioro. Esto significa que si la tarjeta está muy dañada, con fotografía ilegible o el chip desprendido, las autoridades pueden exigir su renovación previa antes de expedir el pasaporte.

Para las personas mayores de 70 años, esta situación presenta un desafío particular. Este colectivo obtiene el DNI permanente, un documento sin fecha de caducidad que muestra la fecha 99-99-9999 en el campo correspondiente. Aunque no requiere renovación obligatoria, el paso de los años puede hacer que la fotografía del documento ya no se corresponda con el aspecto actual del titular. Si el DNI presenta deterioro visible o la imagen es muy antigua, Interior puede solicitar su renovación antes de procesar el pasaporte.

Interior prohíbe renovar el pasaporte a mayores de cierta edad sin este trámite. fcafotodigital

¿Qué ocurre si el DNI permanente está deteriorado o tiene foto antigua?

La normativa del Ministerio del Interior indica que el extravío, destrucción o deterioro del DNI conlleva la obligación de obtener inmediatamente un duplicado. Si el documento permanente está en mal estado físico, con rasguños profundos, chip electrónico desprendido o fotografía descolorida, las oficinas de expedición pueden considerar que no está apto para acreditar la identidad al solicitar el pasaporte.

Las fuentes consultadas recomiendan renovar el DNI permanente de manera voluntaria si la fotografía no se corresponde con el aspecto actual del titular. Aunque el documento no caduca, mantener una imagen actualizada facilita la identificación en aeropuertos y fronteras. El proceso de renovación para mayores de 70 años sigue los mismos pasos que para el resto de los ciudadanos: cita previa, presentación del DNI anterior, fotografía reciente y pago de 12 euros. El trámite se completa en el mismo día en la mayoría de los casos.

Cambios en el DNI permanente por normativa europea hasta 2031

El panorama del DNI permanente experimentará modificaciones significativas en los próximos años. El Real Decreto 255/2025, publicado en el BOE en abril, regula la transición hacia un nuevo modelo de documento que cumple con los estándares europeos. La normativa establece que antes del 3 de agosto de 2031, todos los DNI permanentes deberán adaptarse a las especificaciones del Reglamento (UE) 2019/1157.

Los nuevos documentos incorporarán un chip electrónico con datos biométricos actualizados y zona de lectura mecánica. Aunque el concepto de permanencia se mantiene, los nuevos DNI tendrán validez superior a 10 años con fecha simbólica. Esta medida responde a que algunos países europeos no aceptaban el DNI español permanente, lo que provocaba incidencias en viajes y trámites consulares. Aproximadamente cinco millones de personas mayores de 70 años poseen actualmente un DNI permanente y deberán renovarlo antes de la fecha límite establecida.