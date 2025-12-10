Malas noticias para los conductores: el Gobierno prohibirá la circulación de todos los coches que tengan la ITV vencida

La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en España es un aspecto que puede generar inquietud entre los conductores, dado que establece la legalidad de circulación de un vehículo en el territorio nacional. En caso de que se detecten defectos, ya sean leves o graves, es fundamental llevar el automóvil a un taller para su corrección.

Por consiguiente, los conductores se esfuerzan por mantener sus vehículos en condiciones óptimas antes de programar su cita para la ITV, la cual generalmente se solicita con antelación, aunque a veces la fecha de caducidad llega antes de la inspección.

Las posibles sanciones aplicables por circular sin la ITV al día. (Fuente: archivo)

¿Es posible circular con la ITV vencida si tengo cita previa?

Es imperativo que la etiqueta de la ITV sea claramente visible en el parabrisas del vehículo. En España, el cumplimiento de esta revisión técnica es esencial para asegurar tanto la seguridad como la legalidad en las vías públicas. La Guardia Civil advierte que intentar eludir la ITV constituye un delito.

La Dirección General de Tráfico (DGT) recalca que no se debe circular con la ITV caducada, aun cuando se haya solicitado una cita posterior a la fecha de vencimiento. La DGT, mediante sus campañas en redes sociales, enfatiza los peligros de sufrir accidentes y la posible exclusión de la cobertura de seguros en caso de conducir con la ITV expirada.

La DGT no permite la circulación de coches con la ITV vencida. (Fuente: archivo)

Las posibles multas aplicables por circular con la ITV vencida

Las multas por ITV caducada pueden alcanzar hasta los 500 euros, variando en función del tiempo transcurrido desde su vencimiento. Circular con la ITV caducada conlleva una sanción base de 200 euros y la retirada de tres puntos del carnet de conducir; si ha transcurrido más de un año desde su caducidad, la multa se eleva a 500 euros.

En el año 2022, circular con la ITV caducada o con un resultado negativo se convirtió en una de las infracciones más comunes en España.

En lo que respecta a las faltas leves en la ITV, la DGT indica que no existe un número específico que determine un resultado negativo o desfavorable en la inspección. Aunque se permite circular con varias faltas leves, se aconseja reparar cualquier daño en el vehículo.

Sin embargo, un fallo grave durante la inspección puede resultar en un veredicto desfavorable, lo que requerirá una visita al taller para su corrección.