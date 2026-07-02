Construirán una nueva carretera que conectará todo el centro del país: pasará por 9 municipios y conectará tres autovías clave

El crecimiento demográfico y la saturación de las conexiones actuales en España han llevado a la reactivación de un megaproyecto de movilidad que promete transformar los desplazamientos en el corazón de la península.

La futura Autopista Madrileña del Suroeste se consolidará como una infraestructura vial sin precedentes, diseñada para reconfigurar el flujo vehicular de largo recorrido y ofrecer alternativas directas a miles de conductores que enfrentan retenciones diarias en los accesos de la región.

Construirán una nueva carretera que conectará todo el centro del país: pasará por 9 municipios y conectará tres autovías clave Comunidad de Madrid

Un corredor estratégico de 41 kilómetros que será clave para el suroeste del país

La nueva carretera de Madrid de alta capacidad proyectada contará con un trazado de más de 41 kilómetros de longitud. Su principal objetivo es enlazar de manera directa los corredores viarios de la M-503 y la M-407, una zona que históricamente ha carecido de una vía rápida transversal de conexión.

Mediante este eje alternativo, el proyecto no solo busca aliviar la congestión circulatoria interna, sino convertirse en un punto de distribución clave para todo el transporte que transita por el centro del país, optimizando significativamente los tiempos de viaje y reduciendo el consumo de combustible de los vehículos de paso.

La nueva carretera conectará a 9 municipios clave en expansión

El diseño del recorrido tendrá un impacto socioeconómico directo sobre una de las áreas residenciales e industriales con mayor proyección de crecimiento. La autopista unirá y facilitará los movimientos diarios de más de 100.000 ciudadanos repartidos en 9 términos municipales estratégicos:

Valdemorillo

Villanueva de la Cañada

Brunete

Sevilla la Nueva

Navalcarnero

El Álamo

Batres

Serranillos del Valle

Griñón.

Estas localidades sufren actualmente las limitaciones de carreteras secundarias saturadas como la M-600 y la M-404, las cuales registran intensidades medias diarias que superan ampliamente los 16.000 vehículos en tramos críticos. La nueva infraestructura absorberá gran parte de esta carga de tráfico, mejorando drásticamente la seguridad vial.

Construirán una nueva carretera que conectará todo el centro del país: pasará por 9 municipios y conectará tres autovías clave Comunidad de Madrid

Las tres autovías que conectará la nueva carretera

Más allá del beneficio local, la relevancia en la red de transportes radica en su capacidad para actuar como un nexo logístico fundamental. La vía conectará tres de las arterias de comunicación radiales más importantes: la Autovía del Sur (A-4), la Autovía del Suroeste (A-5) y la Autovía del Noroeste (A-6).

Al vertebrar estas tres grandes rutas, los transportistas y conductores de trayectos de largo recorrido evitarán los tramos más conflictivos de los anillos de circunvalación tradicionales (como la M-40 o la M-50), disminuyendo de manera notable los cuellos de botella circulatorios y la contaminación urbana.

Presupuesto oficial y plazos para la ejecución del proyecto

Los pasos administrativos e institucionales ya están en marcha bajo el amparo presupuestario de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. A través del expediente oficial de licitación A/SER-026762/2025, se ha formalizado una dotación presupuestaria inicial cercana a los 2,88 millones de euros.

Este fondo está dirigido de forma estricta a la redacción del Estudio de Viabilidad Técnica y Económico-Financiera, el obligatorio Estudio de Impacto Ambiental y el Anteproyecto de Construcción. Las empresas consultoras adjudicatarias cuentan con un plazo institucional de 15 meses para concluir los informes, proyectando el diseño definitivo y la posterior licitación de las obras físicas de cara al horizonte del año 2027.