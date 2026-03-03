Mercadona vuelve a apostar por la cosmética asequible con un lanzamiento en España que ya genera búsquedas entre quienes quieren un acabado natural y profesional sin gastar de más. Sus nuevos polvos de seda prometen una piel uniforme, sin brillos y con los poros visiblemente difuminados. Bajo su línea de belleza Deliplus, la cadena presenta un producto pensado para sellar el maquillaje y perfeccionar el rostro con una textura superfina y transpirable, ideal para el uso diario. Disponibles en cuatro tonos, se adaptan a distintos tipos de piel y necesidades. Los polvos perfeccionadores efecto seda son un polvo compacto diseñado para dar el toque final al maquillaje. Su fórmula ligera proporciona una cobertura natural, suaviza imperfecciones y ayuda a disimular los poros sin recargar la piel. Gracias a su acabado mate pero radiante, eliminan los brillos no deseados, especialmente en la zona T, y prolongan la duración del maquillaje. La marca destaca que la sensación es tan ligera que “ni se nota que los llevas”, convirtiéndolos en una opción cómoda para largas jornadas. El Polvo compacto perfeccionador efecto seda Deliplus tiene un precio de 6 euros por unidad, lo que lo convierte en una alternativa económica frente a productos de gama alta con funciones similares. Se puede adquirir en las tiendas físicas o virtuales de Mercadona en la sección de perfumería y cosmética. La disponibilidad puede variar según el establecimiento, por lo que se recomienda consultar en el supermercado habitual. Con este lanzamiento, Mercadona refuerza su catálogo de maquillaje low cost con un producto pensado para quienes buscan piel perfecta, acabado natural y control de brillos a un precio accesible.