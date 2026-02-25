Los labiales de Mercadona en España vuelven a marcar tendencia en el mundo beauty. La cadena lanza una versión renovada de sus icónicas barras de labios de larga duración, ahora bajo el nombre 12H Lasting Lips, con colores vibrantes y una fórmula mejorada que promete hasta 12 horas intactas. Si buscas un labial que resista comidas, bebidas y el ritmo del día sin retoques constantes, esta nueva gama se posiciona como una de las más demandadas del momento. Con ocho tonos disponibles y perfiladores a juego, la propuesta combina duración, intensidad y un acabado profesional a precio asequible. La nueva gama 12H Lasting Lips sustituye a los anteriores Color Fix con una fórmula optimizada y un envase renovado. Su funcionamiento es sencillo: tras la aplicación, solo hay que esperar 60 segundos para que el color se fije completamente. Una vez pasado ese tiempo, el labial queda sellado en los labios, resistiendo el contacto con alimentos, bebidas y la actividad diaria. El resultado es un acabado intenso, uniforme y duradero sin necesidad de reaplicar producto durante la jornada. La colección está compuesta por 8 barras de labios de larga duración con perfiladores a juego. Estas son sus principales características: Gracias a la combinación con los perfiladores, se consigue un contorno limpio, mayor precisión en la aplicación y un efecto más duradero. Cada barra de labios tiene un precio de 5 euros, lo que la convierte en una de las opciones más competitivas del mercado en relación calidad-precio. Se pueden adquirir directamente en las tiendas de Mercadona, donde también están disponibles los perfiladores de labios a juego dentro del surtido habitual. Con esta renovación, la cadena refuerza su apuesta por la cosmética asequible y de calidad, consolidando sus labiales como uno de los productos estrella del momento.