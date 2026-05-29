Hoy viernes 29 de mayo los astros prometen algunas sorpesas para algunos signos del zodiaco . Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis están bajo la influencia de los mensajes que cada día los astros nos envían desde el universo.

A continuación, tienes la predicción de tu horóscopo para saber qué espera a tu economía, tu vida amorosa, tu salud y tu vida personal y profesional.

El horóscopo para Sagitario este viernes

Una conversación a tiempo con una amiga te permitirá dejar atrás todas tus preocupaciones. Escúchala con atención y procura no olvidar lo que te diga; sin duda te será muy útil. Mañana despertarás renovado y cargado de energía.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Sagitario: ¿cómo te irá en el trabajo este viernes?

En el trabajo, la conversación oportuna con una amiga te ayudará a soltar preocupaciones y enfocarte mejor. Resolverás tareas con serenidad y notarás un alivio inmediato en el ambiente laboral.

Atiende y guarda sus palabras: te guiarán en decisiones clave de hoy y cerrarás el día con calma. Quedarás listo para despertar mañana renovado y con vitalidad.

¿Cómo le irá en el amor a Sagitario este viernes 29 de mayo?

Hoy, Sagitario, el amor fluye ligero: un mensaje o invitación puede encender tu chispa. Sé honesto y juguetón; eso abrirá una puerta clara.

Tu mejor compatibilidad hoy es con Aries: comparten fuego, ritmo y aventura. La química es directa e inmediata, ideal para planes espontáneos.

La predicción de los astros para Sagitario (foto: Pexels). BichTran

¿Cómo es la personalidad de los Sagitario?

Sagitario es optimista, aventurero y amante de la libertad. Sincero y directo, busca experiencias nuevas que expandan sus horizontes.

Su espíritu filosófico y curioso lo impulsa a aprender y compartir ideas. A veces es impaciente, pero su entusiasmo y buen humor contagian.

No olvides que cada día podrás consultar aquí las predicciones para el futuro, querido Sagitario. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te quedes sin saber qué es lo que auguran los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día.

Consejos de hoy para Sagitario

Habla con una amiga de confianza y escucha con atención. Lleva contigo sus palabras en una nota o mantra para cuando flaquees. Prioriza descansar esta noche y confía en tu renovación de mañana, Sagitario.