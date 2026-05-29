Hoy viernes 29 de mayo los astros prometen algunas sorpesas para algunos signos del zodiaco. Todos los signos del horóscopo ( Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis ) están bajo la influencia de los astros.

A continuación, la predicción de tu signo del zodíaco para que no sepas cómo afrontar la jornada tanto en el ámbito laboral como en el personal o de pareja.

La predicción del horóscopo para Piscis este viernes

Hoy extrema la precaución en todo lo que tenga que ver con desplazamientos: dinero, pasajes, controles de seguridad, equipaje, etc., porque pueden surgir pequeños contratiempos o percances que, aunque no sean graves, podrían hacerte perder tiempo. Aun así, al final del día lograrás tu objetivo sin mayores dificultades.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Piscis: ¿cómo te irá en el trabajo este viernes?

En el trabajo, Piscis, extrema el cuidado si hoy debes desplazarte o gestionar viáticos, reservas o envíos: podrían surgir pequeños contratiempos con horarios, billetes o equipaje que te hagan perder tiempo.

Mantén la calma, revisa dos veces y pide confirmaciones; con paciencia, cerrarás lo pendiente y al final del día cumplirás tu objetivo sin mayores problemas.

¿Cómo le irá en el amor a Piscis este viernes 29 de mayo?

Hoy, Piscis, el amor se activa con sutileza: un mensaje cálido o una invitación espontánea puede abrir un nuevo capítulo. Si tienes pareja, un gesto de empatía hará que se sienta visto y valorado.

Tu mayor compatibilidad hoy es con Cáncer, porque comparte tu sensibilidad y cuida tu mundo emocional. Juntos fluye la intuición y se construye confianza sin esfuerzo.

La predicción de los astros para Piscis (foto: Pixabay).

¿Cómo son las personas de Piscis?

Piscis es profundamente empático e intuitivo; capta matices emocionales y fluye con su imaginación y creatividad.

También puede volverse evasivo e indeciso; busca armonía, pero necesita límites y tierra firme para no perderse en sus sueños.

No olvides que todos los días puedes seguir consultando las predicciones para el futuro, querido Piscis. Cada mañana actualizamos las predicciones de cada signo del zodiaco para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que tienen los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día.

Consejos de hoy para Piscis

Sal con tiempo extra y evita cambios de última hora. Revisa dos veces dinero, billetes y documentos; lleva un plan B. Protege tus pertenencias, mantén la calma y sigue tu intuición si surge un contratiempo.