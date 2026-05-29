Durante este viernes 29 de mayo, los astros prometen sucesos únicos e inesperados para algunos signos del zodiaco. Todos los signos del horóscopo están bajo la influencia de movimientos astrales que cada día subordinan su día a día.

¿Quieres saber lo que los austros auguran a tu signo hoy? Echa un vistazo a la predicción de tu horóscopo y anticípate a los imprevistos de cada área de tu vida.

La predicción del horóscopo para Leo este viernes

No hay nada que temer: cuando una puerta se cierra, aparece una nueva posibilidad. Tenlo presente si hoy algo no sale como esperabas. En el fondo, será un paso más hacia tu felicidad. Cada día estás más cerca de alcanzar tus metas.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Leo: ¿cómo te irá en el trabajo este viernes?

Leo, en el trabajo hoy podrías toparte con un contratiempo, pero no temas: una alternativa se abrirá enseguida. Ese giro inesperado te acercará a una oportunidad mejor.

Mantén la confianza y enfoca tu energía en tus metas; cada ajuste será un avance. Estás muy cerca de concretar un objetivo clave.

¿Cómo le irá en el amor a Leo este viernes 29 de mayo?

Hoy, Leo, el amor te sonríe: tu magnetismo crece y una charla sincera aclara malentendidos.

Compatibilidad clave: Aries, por su energía y pasión afines que encienden chispas inmediatas.

La predicción de los astros para Leo (foto: Pexels).

¿Cómo es la personalidad de los Leo?

Leo irradia seguridad, carisma y entusiasmo. Le encanta liderar, brillar y expresar su creatividad con un corazón cálido y generoso.

Es leal y protector con los suyos, pero puede ser orgulloso y dramático si no se siente valorado. Busca reconocimiento, pero también inspira y motiva a quienes lo rodean.

No olvides que a diario puedes consultar las predicciones para el futuro, querido Leo. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu signo del zodiaco para que no te pierdas ningún mensaje del mundo de la astrología. Por lo demás, esperamos que tomes un día maravilloso.

Consejos de hoy para Leo

Abraza los cambios: si algo se cierra, enfoca tu energía en la nueva ventana que se abre con tu valentía de Leo. Mantén tu confianza y lidera el día con calidez y claridad, dejando que tu brillo marque el rumbo. Celebra cada pequeño avance hacia tus metas, porque hoy también es un paso más hacia tu felicidad.