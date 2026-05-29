Hoy viernes 29 de mayo los astros prometen eventos inesperados para algunos signos del zodiaco . Todos los signos del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) están bajo la influencia de los mensajes que cada día los astros nos envían desde el universo bajo el peso de los planetas, el Sol y la Luna.

¿Quieres saber lo que aguarda a tu signo hoy? Descubre la predicción de tu horóscopo y anticípate a posibles sustos.

El horóscopo para Géminis este viernes

Dedica esta jornada a relajarte y disfrutar, pues cuentas con esa posibilidad. El Sol está atravesando tu signo y te brinda la oportunidad de cumplir tus anhelos y tomar las riendas de tu vida, más que en otras ocasiones. La dicha y la serenidad están a tu alcance y hoy lo notarás.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Géminis: ¿cómo te irá en el trabajo este viernes?

Hoy en el trabajo, marca tu propio ritmo: tómate pausas y prioriza tu bienestar.

Con el Sol en tu signo, elige tareas que realmente deseas y decide con confianza.

¿Cómo le irá en el amor a Géminis este viernes 29 de mayo?

Hoy, Géminis, el amor se siente ágil: una charla inesperada podría encender la chispa. Sé claro y evita prisas para que todo fluya.

Eres muy compatible con Libra: comparte tu elemento aire y equilibra tu ritmo curioso. Juntos, la conexión mental se vuelve romance.

La predicción de los astros para Géminis (foto: Pexels).

¿Cómo son las personas de Géminis?

Géminis es curioso, ingenioso y muy comunicativo; disfruta aprender y compartir ideas constantemente.

A veces puede mostrarse cambiante e inquieto, pero su versatilidad y adaptabilidad le ayudan a brillar en entornos dinámicos.

No olvides que a diario puedes consultar las predicciones para el futuro, querido Géminis. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu signo del zodiaco para que no te pierdas ningún mensaje del mundo de la astrología. Por lo demás, esperamos que obtengas un día maravilloso.

Consejos de hoy para Géminis

Aprovecha este día para descansar y ser feliz, porque puedes hacerloEl Sol transita ahora por tu signo y te da la oportunidad de hacer aquello que más deseas y ser tú mismo el dueño de tu vida, al menos en mayor medida de lo que sueles serlo en otras ocasiones