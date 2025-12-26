Hallazgo sin precedentes para la astronomía: un nuevo método permite medir halos de materia oscura usando galaxias

Investigadores españoles desarrollaron un método preciso para medir halos de materia oscura usando galaxias. El avance permite estudiar estructuras invisibles del universo con mayor exactitud. El trabajo se basa en imágenes astronómicas profundas y simulaciones cosmológicas avanzadas.

El estudio fue desarrollado por científicos del Instituto de Astrofísica de Canarias y la Universidad de La Laguna . El método permite obtener medidas hasta seis veces más exactas que las técnicas tradicionales. El hallazgo abre nuevas posibilidades para cartografiar la materia oscura.

Según explicaron los autores, el tamaño observable de una galaxia revela el tamaño real de su halo de materia oscura. Esta relación permite inferir estructuras invisibles sin recurrir a métodos indirectos complejos.

Cómo funciona el nuevo método para medir halos de materia oscura

El método se basa en definir el tamaño de una galaxia en el punto donde deja de formar estrellas. Ese límite coincide casi exactamente con el tamaño de su halo de materia oscura. Así, las galaxias se convierten en indicadores directos de estas estructuras invisibles.

Los investigadores utilizaron simulaciones cosmológicas de última generación para validar el enfoque. Estas simulaciones demostraron que la relación entre galaxia y halo es estable y predecible. Esto mejora de forma clara la precisión de las mediciones.

Ignacio Trujillo explicó que este avance permite observar regiones antes inaccesibles. “Entramos en una nueva era de observaciones astronómicas profundas, donde los bordes más tenues de las galaxias se hacen visibles”.

Por qué este avance cambia el estudio de la materia oscura

El nuevo método permite medir halos de materia oscura con una precisión sin precedentes . Según el Instituto de Astrofísica de Canarias, “el hallazgo abre una nueva vía para cartografiar la materia oscura en el universo”.

Hasta ahora, los halos solo podían estudiarse mediante técnicas indirectas. El uso del tamaño de las galaxias simplifica el proceso y reduce los márgenes de error. Esto mejora el análisis de la evolución cósmica.

Además, el método puede aplicarse a grandes volúmenes de datos astronómicos. Esto facilita estudios comparativos a lo largo del tiempo cósmico y en distintas regiones del universo.

Qué dicen los investigadores sobre los halos de materia oscura

Claudio Dalla Vecchia destacó el rol de las simulaciones numéricas. “Las simulaciones numéricas han alcanzado un nivel en el que pueden predecir de forma robusta cómo se relacionan los tamaños de las galaxias con sus halos”.

El investigador agregó que este nivel de detalle refuerza la validez del método. “Este poder predictivo nos da la confianza de que podemos usar los datos observacionales para inferir las estructuras invisibles de materia oscura con una precisión extraordinaria”.

Los resultados sugieren que el análisis de imágenes profundas permitirá seguir la evolución de los halos. Esto ayudará a comprender cómo la materia oscura da forma a las galaxias.