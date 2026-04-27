Un barco mercante griego que naufragó hace más de 2400 años ha sido hallado en 2018 en las costas búlgaras. Según informó el equipo anglo-búlgaro que estuvo a cargo de este proyecto, se trata de la embarcación intacta más antigua del mundo. Los expertos del llamado Proyecto Arqueológico Marítimo del Mar Negro (MAP, en inglés) localizaron la nave durante una observación de un zona de 2000 kilómetros cuadrados en el mar Negro, detalló EFE. Una pequeña pieza del barco fue tomada como muestra para someterla a una prueba de carbono por parte de la Universidad inglesa de Southampton, que estableció que data muy probablemente de unos 400 años antes de Cristo. El proyecto informó que los arqueólogos estuvieron tres años peinando las profundidades del mar con unas cámaras para aguas profundas y a control remoto, capaces de tomar imágenes de alta definición desde una distancia de dos kilómetros bajo el mar. Según los expertos, cuyos trabajos de exploración han permitido hallar más de 60 barcos en los últimos años, entre ellas embarcaciones romanas. "Es como de otro mundo“, dijo Helen Farr, parte del equipo de expedición, a la cadena británica BBC. “Está preservado, está seguro. No se está deteriorando y es poco probable que atraiga a cazadores”, agregó. Asimismo, la frialdad del agua también cooperó en la preservación del buque. “Pero hay que tener cuidado con el cambio climático y la subida de la temperatura de las aguas, que pueden dañar en un futuro no lejano al tesoro hallado”, reveló la arqueóloga española Rocío Castillo. "Nunca hubiera creído que esto fuera posible“, expreso todavía conmovido el británico Jon Adams, líder del grupo de arqueólogos. Y mucho menos que hayan encontrado el mástil del barco llamativamente vertical, y los remos y los timones en sus sitios correspondientes. Se estima que la embarcación es del año 480 a.C. y todavía se desconoce cuál era su carga, apuntaron los especialistas, quienes admitieron necesitar más financiación para volver al lugar para proseguir la investigación. Lo más probable es que fuera a causa de una tormenta y que contase con una tripulación de entre 15 y 25 personas. Los arqueólogos puntualizaron que no tienen intención de sacarlo del fondo del mar debido a que sería sumamente costoso hacerlo. “Cuando el ROV (vehículo operado a control remoto) bajó a través de una columna de agua y pudimos ver aparecer este barco en la profundidad, tan perfectamente conservado, “sentimos como si nos transportáramos en el tiempo”, relató Farr al describir el momento en que este mercante griego fue hallado. Este mercante, de 23 metros, era uno de varios buscados en el Mediterráneo y en las costas del mar Negro. “Como arqueólogos, estamos interesados en lo que pueda aportar sobre la tecnología, el comercio y los movimientos en el área en aquellos tiempos", concluyó la experta. Fuente: EFE