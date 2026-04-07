Jerusalén acaba de ser testigo de un hallazgo histórico. Un equipo de arqueólogos, en colaboración con investigadores de diversas nacionalidades, ha logrado desentrañar el significado de unos misteriosos símbolos hallados en las paredes del Cenáculo, el lugar que, según la tradición cristiana, fue escenario de la Última Cena de Jesús de Nazaret con sus discípulos. Este descubrimiento ha abierto nuevas puertas para entender la rica historia del sitio, que además de ser fundamental para el cristianismo, es de gran importancia para el judaísmo y el islam. Según las creencias, en este mismo lugar descansan los restos del rey David. El Cenáculo, ubicado en la cima del monte Sion en Jerusalén, es un sitio cargado de significados religiosos y políticos. Recientemente, arqueólogos de la Academia Austríaca de Ciencias (ÖAW) y la Autoridad de Antigüedades de Israel (IAA), entre otros, se unieron para investigar las inscripciones y símbolos que adornan sus muros. El estudio, que fue publicado en la revista Liber Annuus, ha permitido desvelar algunos de los misterios ocultos de este santuario. El equipo de investigadores utilizó herramientas de última generación, como la fotografía multiespectral y la imagen por transformación de reflectancia (RTI). Estas técnicas permitieron descubrir inscripciones y dibujos que hasta el momento habían permanecido invisibles a simple vista. Entre los hallazgos más sorprendentes se encuentra una inscripción en árabe, ubicada en la parte superior de la sala, que menciona a una mujer cristiana de origen sirio de Alepo: “... ya al-alabya”. Este detalle ha desafiado la visión tradicional de las peregrinaciones, pues hasta ahora se pensaba que solo los hombres participaban en ellas. Ilya Berkovich, uno de los principales investigadores del proyecto, destacó la relevancia de estos descubrimientos al señalar que “estos grafitis permiten observar con una nueva perspectiva la diversidad geográfica y la complejidad de las peregrinaciones medievales a Jerusalén, rompiendo con el enfoque exclusivamente occidental qu ha dominado los estudios hasta la fecha”. Según Berkovich, las inscripciones ofrecen una visión más rica y diversa del lugar.