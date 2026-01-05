España afronta este lunes un episodio de fuerte tormenta marcado por nevadas en cotas bajas, frío intenso y lluvias intensas en varias zonas del país. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y Protección Civil mantienen activada la alerta en amplias áreas ante el impacto de la borrasca Francis, que deja un escenario invernal severo en numerosas provincias del país, con riesgos para la circulación y las actividades al aire libre.

La fuerte tormenta combina nieve, precipitaciones persistentes, viento y temperaturas bajo cero, con especial incidencia en el norte, el centro y el este peninsular. Según la AEMET, este episodio alcanza su punto álgido en la víspera de Reyes, con cabalgatas bajo cero en muchas ciudades y posibles complicaciones en carretera.

Dónde lloverá y nevará en el país durante esta fuerte tormenta

Nevadas generalizadas en amplias zonas del norte y el centro, con acumulaciones significativas desde cotas relativamente bajas. La AEMET prevé espesores de entre 2 y más de 5 centímetros en 24 horas en muchas zonas del país, especialmente en la mitad norte y en áreas del interior oriental peninsular.

En comunidades como Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha, la nieve aparece desde cotas de 600 a 800 metros, aunque no se descartan copos a menor altitud en momentos puntuales. Esta tormenta también afecta a la sierra de Madrid, donde se esperan acumulaciones superiores a los 5 centímetros desde cualquier cota durante la mañana.

Además de la nieve, las lluvias ganan protagonismo en el sureste peninsular y en Canarias. En la costa de Granada, Campo de Cartagena y Mazarrón (Murcia) se pueden superar los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, con episodios acompañados de tormenta, lo que refuerza la alerta meteorológica activa.

Qué alertas meteorológicas están activas hoy en España

La alerta por la fuerte tormenta se extiende este lunes a once comunidades autónomas. Cantabria se sitúa en nivel naranja por nevadas, con riesgo importante, mientras que otras diez comunidades permanecen en aviso amarillo, según la AEMET.

Cataluña, Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana figuran entre las zonas con alerta activa po r nieve, lluvia, viento o fenómenos costeros. En el Ampurdán (Girona), la alerta naranja se debe a vientos marítimos de hasta 75 km/h y olas de hasta 7 metros.

A este escenario se suma el aviso por lluvias intensas en Andalucía, Murcia y Gran Canaria, así como alertas por oleaje en Baleares, Asturias, Galicia y el litoral mediterráneo. Combina así varios fenómenos adversos, desde granizo ocasional hasta rachas de viento y precipitaciones persistentes.

Pronóstico del tiempo por comunidad autónoma

En el norte peninsular, la fuerte tormenta deja cielos cubiertos, nieve en cotas bajas y temperaturas muy frías. Asturias, Cantabria y Galicia registran nevadas en zonas de montaña y heladas generalizadas, con acumulaciones destacadas en la cordillera Cantábrica y Picos de Europa.

En el centro, Madrid y Castilla-La Mancha afrontan un lunes marcado por la nieve y el hielo. En la capital, la nevada ha sido leve pero las mínimas pueden bajar hasta los -7 grados, mientras que en zonas como Parameras de Molina (Guadalajara) se esperan hasta -8 grados.

En el este y el sureste, la situación combina nieve en áreas interiores y lluvias en zonas costeras. La Comunidad Valenciana y Murcia permanecen bajo aviso por precipitaciones y oleaje, mientras que en Baleares el temporal marítimo obliga a extremar la precaución. En Canarias, Gran Canaria registra acumulados significativos de lluvia en pocas horas.

Advertencias de Protección Civil y Guardia Civil por la fuerte tormenta

Ante esta situación climatíca, Protección Civil ha extendido la alerta por nevadas hasta el martes 6 de enero y recomienda evitar desplazamientos innecesarios. El riesgo de placas de hielo en carretera se ha elevado especialmente durante la noche y la madrugada.

La Guardia Civil y los servicios de emergencia aconsejan informarse antes de viajar, llevar cadenas o neumáticos de invierno y contar con ropa de abrigo, agua y el móvil cargado. En caso de quedar atrapado por la nieve, se recomienda permanecer dentro del vehículo y esperar asistencia.

Las autoridades insisten en seguir las actualizaciones de la AEMET y de la Red de Alerta Nacional, ya que la evolución de la fuerte tormenta puede provocar cambios rápidos en el pronóstico, con nuevas nevadas, heladas intensas y episodios de lluvias intensas en zonas concretas.