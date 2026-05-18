La planta valenciana de Ford en Almussafes fabricará el nuevo modelo de la saga Bronco, un SUV compacto robusto y multienergía, según ha confirmado este lunes el presidente de Ford Europa, Jim Baumbick. Está previsto que ese nuevo turismo de la saga Bronco salga a la venta a principios de 2028, según un comunicado remitido por Ford España. Baumbick ha desvelado este anuncio en el marco de un “despliegue integral de productos y servicios” que incluye siete nuevos modelos y tecnología inteligente para competir y liderar en Europa, “adaptado a las demandas exclusivas de los clientes europeos”. La compañía anuncia asimismo que renueva su negocio de turismos con cinco vehículos multienergía (entre ellos el citado Bronco que se fabricará en Almussafes desde 2028) totalmente nuevos, que “combinan el ADN off-road con un siglo de tradición en rallies”. El pasado 23 de abril, Baumbick visitó la planta de Almussafes y, según señalaron ese día fuentes de UGT, sindicato mayoritario en el comité de empresa, el máximo dirigente de Ford para Europa les trasladó que esta factoría es clave para la transformación del negocio de la automovilística en este continente. Baumbick recorrió las instalaciones de la multinacional en Valencia para conocer a los equipos, tras su nombramiento como presidente de Ford Europa en noviembre de 2025, en una visita de trabajo para conocer al equipo y en la que no se produjo ningún anuncio concreto relativo a la planta, aunque desde el comité de empresa calificaron la jornada de “muy positiva”. La planta de Almussafes tiene vigente un ERTE Red de dos años para toda la plantilla, de 4142 trabajadores, un mecanismo que concluye este 2026 con la vista puesta en el lanzamiento de un nuevo vehículo desde Valencia anunciado hace dos años, del que se dijo que sería un coche global nuevo, no 100% eléctrico. En los últimos años, la producción de la planta de Valencia ha ido en descenso por la salida de varios modelos y actualmente solo produce un modelo, el Kuga. El pasado jueves, la dirección Ford Almussafes convocó a los sindicatos para este próximo miércoles, 20 de mayo, para iniciar una nueva negociación con el objetivo de renovar el “acuerdo por la electrificación” que suscribieron ambas partes en 2022 y que estableció el actual marco laboral. Esta cita ha sido valorada por UGT, pues “supone hablar de futuro de la fábrica los próximos años, lo que permitirá despejar muchas incógnitas”. En ese contexto, la factoría valenciana de Ford para este mes de mayo la producción de vehículos un total de ocho días en aplicación del ERTE del mecanismo Red que tiene vigente, mientras que la planta de Motores para dos días este mes.