La furgoneta camper de Ford está totalmente equipada: es una van que cuenta con ducha, cocina y colchón. (Fuente: Ford).

Ford ha lanzado la nueva generación de la Transit Custom Nugget, una furgoneta camper pensada para viajes largos y experiencias en familia. El modelo, disponible en España, está totalmente equipado, combina confort, tecnología y versatilidad, presentándose como una alternativa para quienes buscan la comodidad del hogar mientras recorren nuevos destinos.

Con capacidad para cinco pasajeros en viaje y cuatro en descanso, la Nugget ofrece todo lo necesario para disfrutar de rutas prolongadas.

Su interior ha sido optimizado con mayor espacio de almacenamiento, zonas multifuncionales y equipamiento pensado para hacer más cómoda la vida a bordo.

La incorporación de la nueva versión híbrida enchufable, junto a la tradicional gama diésel, refuerza la apuesta de Ford por la innovación y la eficiencia.

De esta forma, el modelo no solo se adapta a diferentes necesidades de conducción, sino que también aporta un enfoque más sostenible para los viajes.

La furgoneta camper Transit Custom Nugget es ideal para viajes largos. (Fuente: Ford).

Ford Transit Custom Nugget: ¿cómo es su motor?

La nueva Ford Transit Custom Nugget cuenta con una gama de motorizaciones que se adapta a distintas preferencias de los conductores:

Motor diésel EcoBlue 2.0 de 170 CV .

. Caja de cambios automática de 8 velocidades o alternativa manual.

o alternativa manual. Nueva versión híbrida enchufable (PHEV) con 233 CV .

con . Autonomía de 50 kilómetros en modo eléctrico .

. Sistema diseñado para ofrecer eficiencia y potencia en trayectos urbanos y de larga distancia.

Ford Transit Custom Nugget: ¿cómo está conformado su diseño?

El diseño de la nueva Transit Custom Nugget prioriza la funcionalidad y el confort, incorporando elementos que facilitan la experiencia en carretera:

5 plazas para viajar y 4 para dormir .

y . Espacios multifuncionales con asientos adaptables y giratorios.

20% más de superficie en la encimera , con pestillos y manillas extraíbles para mayor seguridad.

, con pestillos y manillas extraíbles para mayor seguridad. Nevera con cajones de 33 litros , placa de cocción y fregadero integrado con agua fría y caliente.

, placa de cocción y fregadero integrado con agua fría y caliente. Colchón abatible que amplía la superficie libre en la cocina.

Ducha exterior con agua caliente y tienda opcional para mayor privacidad.

Mesa y sillas de camping con sistema de guardado integrado.

Amplios compartimentos de almacenamiento para optimizar el espacio disponible.

Ford Transit Custom Nugget: ¿cuáles son sus características tecnológicas?

La Transit Custom Nugget incorpora innovaciones que mejoran la conectividad y la comodidad durante los viajes: