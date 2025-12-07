La mejor furgoneta camper del mercado: esta van es ideal por su comodidad y excelente equipamiento. (Fuente: Mercedes-Benz).

El Clase V Marco Polo de Mercedes-Benz se presenta como una de las furgonetas camper más completas del mercado, destacando por su confort, versatilidad y equipamiento diseñado para todo tipo de viajes. Con capacidad para hasta cuatro personas y un interior concebido para el bienestar, el vehículo fusiona funcionalidad y estilo.

Su configuración permite maximizar cada centímetro del espacio interior sin comprometer el lujo ni el diseño. El Clase V Marco Polo está disponible en España desde 695 euros al mes en 48 cuotas, con una entrada inicial de 30.260 euros y una cuota final de 45.633,99 euros.

Ideal tanto para trayectos largos como para escapadas de fin de semana, este modelo ofrece soluciones prácticas para acampar y trabajar en movilidad, garantizando siempre la comodidad y la seguridad de los ocupantes.

Con esta financiación, la marca proporciona una opción accesible para quienes buscan una furgoneta camper de alta gama, equipada y lista para cualquier aventura.

Clase V Marco Polo: descubre su equipamiento

Cocina

La cocina del Clase V Marco Polo es compacta y funcional, equipada con dos quemadores, un fregadero y un frigorífico, diseñada meticulosamente para facilitar la preparación de alimentos durante los viajes, optimizando el espacio disponible.

Camas

El vehículo dispone de dos áreas para dormir: una cama inferior en el compartimento de pasajeros y una cama de techo elevada, ambas dotadas de colchones ergonómicos que aseguran un confort excepcional y un descanso reparador para hasta cuatro personas.

Mesa plegable

La mesa plegable integrada permite llevar a cabo reuniones o comidas a bordo, mientras que los asientos basculantes del conductor y del acompañante pueden rotar, creando un ambiente de convivencia flexible y cómodo.

Almacenamiento

El interior proporciona un amplio espacio de almacenamiento con armarios, cajones extraíbles y compartimentos portaobjetos, lo que facilita la organización de utensilios de cocina, ropa y equipo de viaje de manera eficiente y práctica.

Suspensión neumática

La suspensión neumática AIRMATIC, junto con el control de nivel Camper, garantiza que el vehículo se mantenga estable en terrenos irregulares, ofreciendo seguridad y confort en cada parada.

Clase V Marco Polo: diseño que combina estética y confort

El vehículo fusiona estética y funcionalidad mediante el uso de materiales de alta calidad, ofreciendo un interior diseñado para el confort :

Salón con un elegante contraste claro-oscuro, complementado por superficies de porcelana y laca de piano.

Iluminación LED ambiental que crea un entorno acogedor y sofisticado.

Puesto de conducción widescreen que permite un manejo intuitivo y ergonómico.

Asientos ajustables equipados con calefacción, soporte lumbar y redes portaobjetos para mayor comodidad.

Altura del vehículo de 1,99 m, con capacidad para hasta seis asientos disponibles, garantizando versatilidad y espacio.

Tecnología del Clase V Marco Polo: una exploración en profundidad

La Clase V Marco Polo ofrece soluciones avanzadas que optimizan tanto la conducción como la administración del vehículo: