La empresa automotriz Renault lidera las ventas en España con su modelo más vendido del mercado. Se trata del Captur, un SUV híbrido que destaca por brindar confort en los trayectos y su tecnología avanzada, que permite una conducción más eficiente.

En ese contexto, según ha explicado el medio Expansión, en lo que va del año, Renault ha vendido en el país 28.000 vehículos fabricados en sus plantas de Valladolid y Palencia, lo que representa el 55% de sus ventas.

De ese modo, el Renault Captur, con un valor desde 22.128 euros, se ha posicionado como el vehículo más vendido en España, con 12.368 unidades matriculadas.

Renault Captur: ¿cómo es su motorización?

El Renault Captur se presenta con una gama de motorizaciones que combinan eficiencia y versatilidad. Su versión full hybrid E-Tech 160 CV destaca por su equilibrio entre potencia, autonomía y reducción de consumo, aunque también se ofrecen otras variantes adaptadas a diferentes necesidades.

Entre las distintas opciones se encuentran las siguientes:

Full hybrid E-Tech 160 CV : hasta un 80% del tiempo en modo eléctrico en ciudad y ahorro de hasta un 40% de carburante.

: hasta un 80% del tiempo en modo eléctrico en ciudad y ahorro de hasta un 40% de carburante. Mild hybrid 140 CV : disminuye el consumo y ofrece una aceleración más dinámica.

: disminuye el consumo y ofrece una aceleración más dinámica. Gasolina TCe 115 CV : rendimiento elevado con consumo controlado.

: rendimiento elevado con consumo controlado. Eco-G 100 CV: sistema bi-carburante (gasolina y GLP), mayor autonomía y reducción de emisiones.

Renault Captur: ¿cómo está integrado su diseño?

El Captur combina un estilo distintivo con un interior pensado para la comodidad y la practicidad. Su espacio interior modulable y la capacidad de su maletero lo convierten en una opción funcional para uso familiar y viajes largos. En ese sentido, entre sus características destacan:

Banqueta trasera abatible.

Espacio para las rodillas de hasta 22 cm en la segunda fila.

Maletero de hasta 616 litros, ampliable a 1.596 litros con los asientos traseros abatidos.

Disponible en versión esprit Alpine con detalles deportivos exclusivos: insignia en aletas delanteras, llantas de aleación Elixir de 19″, pespuntes azul/blanco/rojo en el volante y emblema Alpine en los asientos delanteros.

Renault Captur: ¿cuáles son sus funciones tecnológicas?

En el apartado tecnológico, el Captur incorpora soluciones digitales que facilitan la conducción y mejoran la experiencia de viaje.

Su sistema multimedia se complementa con conectividad avanzada y múltiples asistencias que refuerzan la seguridad, entre las que se encuentran: