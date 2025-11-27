Este novedoso dispositivo permite controlar la frecuencia cardíaca | El pulsómetro de Decathlon es preciso y compatible con teléfonos inteligentes. (Fuente: Pexels)

Decathlon ha vuelto a sorprender en España con un dispositivo pensado para quienes buscan controlar su rendimiento con datos fiables y en tiempo real. Se trata del Cinturón de Frecuencia Cardíaca – Correa de Pecho Bluetooth Universal, un pulsómetro que promete mediciones precisas y una compatibilidad total con teléfonos inteligentes y equipos de fitness.

Con un diseño cómodo y adaptable, este cinturón se posiciona como una de las alternativas más prácticas del mercado para quienes entrenan en casa o en el gimnasio.

Su tecnología Bluetooth universal permite vincularlo a bicicletas estáticas, elípticas y otros dispositivos similares, ofreciendo una experiencia completa y personalizada.

¿Cómo funciona el Cinturón de Frecuencia Cardíaca de Decathlon?

El pulsómetro de Decathlon incorpora un sensor compacto que se fija a una correa pectoral a través de dos broches. Gracias a su conectividad Bluetooth, el cinturón puede emparejarse con equipos de fitness y con teléfonos inteligentes, permitiendo obtener una medición constante y precisa de la frecuencia cardíaca durante todo el entrenamiento.

Solo basta con colocarlo en el pecho, ajustar la correa elástica y vincularlo al dispositivo elegido para comenzar a recibir datos en tiempo real. Su diseño resistente a la humedad garantiza comodidad incluso en sesiones intensas.

El cinturón de frecuencia cardíaca de Decathlon brinda detalles precisos. (Fuente: Decathlon). Decathlon

Características destacadas del producto

Medición continua y precisa : ofrece datos más fiables que las bandas de 5 kHz.

Correa cómoda y ajustable : elástica, de 2,5 cm de ancho y adaptable a cualquier usuario.

Resistente a la humedad : incorpora una capa interna de goma que mejora el contacto y evita molestias.

Conectividad Bluetooth universal : compatible con bicicletas estáticas, elípticas y otros equipos con función Bluetooth.

Sensor compacto y fácil de montar : se fija a la correa mediante dos broches.

Calidad VirtuFit: la marca garantiza materiales resistentes, diseño funcional y durabilidad.

El cinturón de frecuencia cardíaca de Decathlon brinda detalles precisos. (Fuente: Decathlon). Decathlon

¿Cómo comprar el Cinturón de Frecuencia Cardíaca?

El precio final del pulsómetro es de 46,95 euros en España, aunque su valor original es de 49,95 euros, lo que representa un descuento del 6%.

El dispositivo puede comprarse directamente desde la web oficial de Decathlon dentro de la categoría de productos de fitness y accesorios de medición.

En cuanto a las opciones de entrega, puede recibirse a domicilio en un plazo estimado de 6 días laborables, lo que lo convierte en una alternativa práctica para quienes prefieren comprar desde la web. Por el momento, la recogida en tienda y la recogida en puntos cercanos no están disponibles.