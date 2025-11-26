Este es el nuevo SUV de Hyundai: un modelo 100% eléctrico con funciones tecnológicas avanzadas. (Fuente: Hyundai)

El nuevo Hyundai INSTER llega para transformar el concepto de movilidad urbana con un diseño compacto, eficiente y cargado de innovación. Este SUV 100% eléctrico combina autonomía, confort y tecnología avanzada, pensado para quienes buscan libertad sin renunciar al estilo.

Con un precio en España de 14.130 euros, válido hasta 31 de noviembre de este año, se presenta como una de las propuestas más accesibles del segmento eléctrico.

El modelo destaca por su rendimiento equilibrado y su diseño versátil, ideal para moverse en ciudad sacrificar autonomía ni tecnología.

Potencia eléctrica y rendimiento eficiente

El Hyundai INSTER está disponible con dos configuraciones de batería, de 42 kWh y 49 kWh, ofreciendo distintas opciones de autonomía según las necesidades del conductor.

Ambas versiones incorporan tecnología de Carga Bidireccional (V2L), que permite alimentar otros dispositivos eléctricos, como una notebook o un patinete, directamente desde el vehículo.

El Hyundai INSTER es un SUV urbano 100% eléctrico con funciones tecnológicas avanzadas. (Fuente: Hyundai).

Datos técnicos

Baterías disponibles: 42 kWh o 49 kWh.

42 kWh o 49 kWh. Autonomía: hasta 518 km en ciudad.

hasta 518 km en ciudad. Aceleración: de 0 a 100 km/h en 10,6 segundos.

de 0 a 100 km/h en 10,6 segundos. Velocidad máxima: 150 km/h.

150 km/h. Carga rápida: 100 km en 12 minutos o 80% en 30 minutos.

Diseño: compacto, espacioso y pensado para la ciudad

El INSTER combina líneas modernas con una estructura SUV compacta que facilita la conducción en calles estrechas sin perder amplitud interior. Su diseño prioriza el confort y la funcionalidad, con un enfoque sostenible y adaptable al estilo de vida urbano.

El Hyundai INSTER es un SUV urbano 100% eléctrico con funciones tecnológicas avanzadas. (Fuente: Hyundai).

Características destacadas

Espacio interior optimizado gracias a su suelo plano y asientos abatibles.

gracias a su suelo plano y asientos abatibles. Maletero ajustable , con capacidad de 238 a 351 litros.

, con capacidad de 238 a 351 litros. Raíles de techo y parachoques robustos en la versión INSTER Cross.

en la versión INSTER Cross. Asientos calefactables y tapizados en tejido gris con detalles lima.

Techo solar de un solo toque y luces LED de ambiente con 64 combinaciones.

y con 64 combinaciones. Faros de proyección LED más brillantes y duraderos.

más brillantes y duraderos. Diseño exterior personalizable, con colores exclusivos como el “Amazonas Green Matte”.

Tecnología: conectividad y seguridad inteligente

El Hyundai INSTER está equipado con un ecosistema digital de última generación, que incluye conectividad total, asistencia a la conducción y sistemas de seguridad avanzados. Todo se maneja desde dos pantallas de 10,25 pulgadas, que centralizan la información del vehículo y el sistema multimedia.

Innovaciones tecnológicas