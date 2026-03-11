Audi presentó una nueva edición especial de su deportivo compacto: el RS 3 competition limited, un modelo exclusivo creado para celebrar el 50 aniversario del legendario motor de cinco cilindros de la firma. Esta versión estará limitada a 750 unidades en todo el mundo, lo que la convierte en una pieza especialmente codiciada para coleccionistas y entusiastas de la marca. El nuevo Audi RS 3 competition limited combina un rendimiento sobresaliente con un diseño altamente deportivo y detalles exclusivos. Además de mejoras en el apartado dinámico y tecnológico, esta edición especial refuerza el carácter histórico del propulsor de cinco cilindros, uno de los símbolos más reconocibles de Audi en las últimas cinco décadas. Según ha confirmado la empresa en un comunicado, en el mercado español se van a comercializar un total de 25 unidades del RS 3 Sportback competition limited, 15 en color gris Daytona, 8 verde Malaquita y 2 en blanco Glaciar mate, con un precio que parte de 135.000 euros. Asimismo, han anunciado que las entregas comenzarán a mediados de 2026. El corazón del RS 3 competition limited es su motor de cinco cilindros en línea turboalimentado de 2,5 litros, una mecánica que ha marcado la historia deportiva de Audi desde finales de los años setenta. Este propulsor desarrolla 294 kW (400 CV) de potencia y 500 Nm de par, lo que permite al deportivo compacto acelerar de 0 a 100 km/h en solo 3,8 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 290 km/h. Además del rendimiento, el motor destaca por su característico sonido, generado por el orden de encendido 1-2-4-5-3, que produce un rugido único y fácilmente reconocible. El sistema de escape deportivo RS amplía la gama sonora del vehículo, mientras que una menor cantidad de aislamiento alrededor del compartimento del motor permite que el sonido llegue con mayor intensidad al habitáculo. Las válvulas del escape también se abren antes en los modos más deportivos del sistema Audi drive select, intensificando la experiencia de conducción. El diseño exterior e interior refuerza el carácter exclusivo de esta edición limitada con numerosos detalles específicos. El RS 3 competition limited incorpora numerosas soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la dinámica y la experiencia al volante. Con esta edición limitada, Audi rinde homenaje a uno de los motores más emblemáticos de su historia. El resultado es un deportivo compacto de altas prestaciones, con tecnología avanzada, diseño exclusivo y una producción muy limitada que refuerza su carácter de modelo de colección.