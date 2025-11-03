En esta noticia
El Citroën SpaceTourer llega al mercado español con una propuesta renovada que busca adaptarse a todos los estilos de vida: desde viajes familiares hasta traslados profesionales o escapadas deportivas.
Su gran capacidad, con hasta nueve plazas, se combina con un interior espacioso, modular y con un nivel de confort que rivaliza con los monovolúmenes de alta gama.
Síguenos y léenos en Google Discover
Además, esta nueva generación se destaca por sueficiencia energéticay por incorporar tecnologías de última generación que facilitan la conducción y garantizan seguridad en todo momento.
Disponible en versiones diésel o 100% eléctrica, el modelo refleja la apuesta de Citroën por la innovación y la sostenibilidad. Asimismo, puede encontrarse en el país desde 35.653,68 euros.
Motorizaciones disponibles
El nuevo Citroën SpaceTourer ofrece dos alternativas de motorización diseñadas para satisfacer tanto a los conductores tradicionales como a los que buscan una movilidad más ecológica:
Diésel BlueHDi de 180 CV
Potente, eficiente y asociado a una transmisión automática de ocho velocidades que asegura una conducción suave.
Eléctrico ë-SpaceTourer
Disponible con baterías de 49 o 75 kWh, con una autonomía de hasta 350 km, 20 km más que su versión anterior. Asimismo, posee:
- Carga rápida: permite recuperar del 0 al 80% de la batería en solo 32 minutos con un cargador de 100 kW.
- Acceso a más de 580.000 estaciones de carga en Europa mediante la app e-Solutions Charging.
Diseño: amplitud, confort y elegancia
El SpaceTourer ha sido concebido para ofrecer una experiencia cómoda y práctica, tanto para el conductor como para los pasajeros. Entre sus principales características destacan:
- Dos longitudes disponibles: M (4,98 m) y XL (5,33 m).
- Configuraciones de 5 a 9 plazas, con asientos traseros desmontables para ampliar la capacidad de carga.
- Ventana trasera abatible, ideal para cargar sin abrir el portón completo.
- Diseño ergonómico con materiales de alta calidad y aislamiento acústico reforzado.
- Nueva identidad visual Citroën, con logotipo ovalado y barras horizontales y verticales que modernizan el frontal.
- Techo panorámico y climatización trasera para un viaje más confortable.
Tecnología: conectividad y seguridad avanzada
Citroën equipa al SpaceTourer con un sistema tecnológico integral que prioriza el confort, la asistencia al conductor y la protección de los ocupantes:
- Pantalla táctil central de 10 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay.
- Conectividad inalámbrica para smartphones y sistema de reconocimiento de voz.
- Visibilidad optimizada, con cámara de visión trasera HD de 180°, sensores delanteros y traseros, iluminación automática y asistente de luces altas.
- Comodidad total, gracias al acceso sin llave, freno de estacionamiento eléctrico y asistencia en pendientes.
Asistencias de conducción avanzadas
- Control de crucero activo con función Stop & Go.
- Asistente de mantenimiento de carril.
- Frenado automático de emergencia y alerta de colisión frontal.
- Detección de peatones y ciclistas.
- Control de estabilidad del remolque y monitoreo de presión de neumáticos.
El Citroën SpaceTourer redefine el concepto de movilidad para grupos y familias, combinando sostenibilidad, confort y tecnología en un solo vehículo. Con su diseño moderno, interior adaptable y propulsión eficiente, se posiciona como una de las furgonetas más completas del mercado europeo.