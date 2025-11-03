Esta nueva furgoneta camper de Citroën es ideal para viajes largos: la van cuenta con 9 plazas y tecnología de última generación

El Citroën SpaceTourer llega al mercado español con una propuesta renovada que busca adaptarse a todos los estilos de vida: desde viajes familiares hasta traslados profesionales o escapadas deportivas.

Su gran capacidad, con hasta nueve plazas, se combina con un interior espacioso, modular y con un nivel de confort que rivaliza con los monovolúmenes de alta gama.

Además, esta nueva generación se destaca por sueficiencia energéticay por incorporar tecnologías de última generación que facilitan la conducción y garantizan seguridad en todo momento.

Disponible en versiones diésel o 100% eléctrica, el modelo refleja la apuesta de Citroën por la innovación y la sostenibilidad. Asimismo, puede encontrarse en el país desde 35.653,68 euros.

Motorizaciones disponibles

El nuevo Citroën SpaceTourer ofrece dos alternativas de motorización diseñadas para satisfacer tanto a los conductores tradicionales como a los que buscan una movilidad más ecológica:

Diésel BlueHDi de 180 CV

Potente, eficiente y asociado a una transmisión automática de ocho velocidades que asegura una conducción suave.

Eléctrico ë-SpaceTourer

Disponible con baterías de 49 o 75 kWh, con una autonomía de hasta 350 km, 20 km más que su versión anterior. Asimismo, posee:

Carga rápida : permite recuperar del 0 al 80% de la batería en solo 32 minutos con un cargador de 100 kW.

Acceso a más de 580.000 estaciones de carga en Europa mediante la app e-Solutions Charging.

Diseño: amplitud, confort y elegancia

El SpaceTourer ha sido concebido para ofrecer una experiencia cómoda y práctica, tanto para el conductor como para los pasajeros. Entre sus principales características destacan:

Dos longitudes disponibles : M (4,98 m) y XL (5,33 m).

Configuraciones de 5 a 9 plazas , con asientos traseros desmontables para ampliar la capacidad de carga.

Ventana trasera abatible , ideal para cargar sin abrir el portón completo.

Diseño ergonómico con materiales de alta calidad y aislamiento acústico reforzado.

Nueva identidad visual Citroën , con logotipo ovalado y barras horizontales y verticales que modernizan el frontal.

Techo panorámico y climatización trasera para un viaje más confortable.

Tecnología: conectividad y seguridad avanzada

Citroën equipa al SpaceTourer con un sistema tecnológico integral que prioriza el confort, la asistencia al conductor y la protección de los ocupantes:

Pantalla táctil central de 10 pulgadas , compatible con Android Auto y Apple CarPlay .

Conectividad inalámbrica para smartphones y sistema de reconocimiento de voz .

Visibilidad optimizada , con cámara de visión trasera HD de 180°, sensores delanteros y traseros, iluminación automática y asistente de luces altas.

Comodidad total, gracias al acceso sin llave, freno de estacionamiento eléctrico y asistencia en pendientes.

Asistencias de conducción avanzadas

Control de crucero activo con función Stop & Go.

Asistente de mantenimiento de carril.

Frenado automático de emergencia y alerta de colisión frontal.

Detección de peatones y ciclistas.

Control de estabilidad del remolque y monitoreo de presión de neumáticos.

El Citroën SpaceTourer redefine el concepto de movilidad para grupos y familias, combinando sostenibilidad, confort y tecnología en un solo vehículo. Con su diseño moderno, interior adaptable y propulsión eficiente, se posiciona como una de las furgonetas más completas del mercado europeo.