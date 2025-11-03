En esta noticia

El Citroën SpaceTourer llega al mercado español con una propuesta renovada que busca adaptarse a todos los estilos de vida: desde viajes familiares hasta traslados profesionales o escapadas deportivas.

Su gran capacidad, con hasta nueve plazas, se combina con un interior espacioso, modular y con un nivel de confort que rivaliza con los monovolúmenes de alta gama.

Síguenos y léenos en Google Discover

Además, esta nueva generación se destaca por sueficiencia energéticay por incorporar tecnologías de última generación que facilitan la conducción y garantizan seguridad en todo momento.

Disponible en versiones diésel o 100% eléctrica, el modelo refleja la apuesta de Citroën por la innovación y la sostenibilidad. Asimismo, puede encontrarse en el país desde 35.653,68 euros.

Transporte.Es conocida como la mejor furgoneta camper del mercado: esta van es ideal para viajes largos, gracias a su confort y buen equipamiento
Novedad.Ford presenta su furgoneta camper ideal para viajes largos: la van está totalmente equipada con ducha, cocina y colchón

Motorizaciones disponibles

El nuevo Citroën SpaceTourer ofrece dos alternativas de motorización diseñadas para satisfacer tanto a los conductores tradicionales como a los que buscan una movilidad más ecológica:

Diésel BlueHDi de 180 CV

Potente, eficiente y asociado a una transmisión automática de ocho velocidades que asegura una conducción suave.

Eléctrico ë-SpaceTourer

Disponible con baterías de 49 o 75 kWh, con una autonomía de hasta 350 km, 20 km más que su versión anterior. Asimismo, posee:

  • Carga rápida: permite recuperar del 0 al 80% de la batería en solo 32 minutos con un cargador de 100 kW.
  • Acceso a más de 580.000 estaciones de carga en Europa mediante la app e-Solutions Charging.

Diseño: amplitud, confort y elegancia

El SpaceTourer ha sido concebido para ofrecer una experiencia cómoda y práctica, tanto para el conductor como para los pasajeros. Entre sus principales características destacan:

  • Dos longitudes disponibles: M (4,98 m) y XL (5,33 m).
  • Configuraciones de 5 a 9 plazas, con asientos traseros desmontables para ampliar la capacidad de carga.
  • Ventana trasera abatible, ideal para cargar sin abrir el portón completo.
  • Diseño ergonómico con materiales de alta calidad y aislamiento acústico reforzado.
  • Nueva identidad visual Citroën, con logotipo ovalado y barras horizontales y verticales que modernizan el frontal.
  • Techo panorámico y climatización trasera para un viaje más confortable.

Tecnología: conectividad y seguridad avanzada

Citroën equipa al SpaceTourer con un sistema tecnológico integral que prioriza el confort, la asistencia al conductor y la protección de los ocupantes:

  • Pantalla táctil central de 10 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay.
  • Conectividad inalámbrica para smartphones y sistema de reconocimiento de voz.
  • Visibilidad optimizada, con cámara de visión trasera HD de 180°, sensores delanteros y traseros, iluminación automática y asistente de luces altas.
  • Comodidad total, gracias al acceso sin llave, freno de estacionamiento eléctrico y asistencia en pendientes.
Novedad.Esta furgoneta camper de Toyota es ideal para escapadas: la van cuenta con cama, ducha portátil y cocina
Transporte.Llega la nueva furgoneta camper de Iveco: una van equipada con ducha, cocina y zonas de descanso, ideal para viajes largos

Asistencias de conducción avanzadas

  • Control de crucero activo con función Stop & Go.
  • Asistente de mantenimiento de carril.
  • Frenado automático de emergencia y alerta de colisión frontal.
  • Detección de peatones y ciclistas.
  • Control de estabilidad del remolque y monitoreo de presión de neumáticos.

El Citroën SpaceTourer redefine el concepto de movilidad para grupos y familias, combinando sostenibilidad, confort y tecnología en un solo vehículo. Con su diseño moderno, interior adaptable y propulsión eficiente, se posiciona como una de las furgonetas más completas del mercado europeo.