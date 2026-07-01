Esta novedosa tostadora tiene 6 niveles de tostado y control electrónico: se consigue en Lidl por menos de 30 euros. (Foto: Freepik)

Quienes buscan renovar los pequeños electrodomésticos de la cocina con un equipo práctico y económico tienen una nueva alternativa en el catálogo de Lidl en España. La cadena comercializa una tostadora de doble ranura de la marca SilverCrest que combina funciones avanzadas con un precio inferior a los 30 euros.

Este modelo destaca por incorporar seis niveles de tostado ajustables, control electrónico para obtener resultados uniformes y varias funciones diseñadas para facilitar el uso diario. Además, está disponible para su compra online, convirtiéndose en una de las opciones más asequibles de su categoría.

Tostadora de Lidl: 6 niveles de tostado y control electrónico para un resultado uniforme

La tostadora de doble ranura SilverCrest de 900 W está diseñada para ofrecer un tostado homogéneo gracias a su control electrónico y a los seis niveles de intensidad, que permiten adaptar el resultado según las preferencias de cada usuario.

El aparato incorpora un centrado variable de las rebanadas, lo que garantiza un tostado uniforme incluso después de varios usos consecutivos. Además, cuenta con distintas funciones específicas para cubrir diferentes necesidades:

Descongelación , que permite descongelar y tostar el pan al mismo tiempo.

Recalentamiento , para calentar el pan sin aumentar el nivel de tostado.

Parada , que interrumpe el proceso en cualquier momento.

Elevación automática , facilitando la extracción incluso de las rebanadas más pequeñas.

Sistema antibloqueo, que apaga automáticamente el equipo si el pan se atasca.

También incorpora un soporte calientabollos desplegable, pensado para calentar cruasanes y panecillos.

Esta novedosa tostadora tiene 6 niveles de tostado y control electrónico: se consigue en Lidl por menos de 30 euros. Lidl

Características de la tostadora de Lidl: potencia, funciones y diseño en detalle

Potencia y rendimiento

Potencia de aproximadamente 900 W .

6 niveles de tostado ajustables.

Control electrónico del tostado.

Resultados uniformes incluso tras varios ciclos consecutivos.

Funciones principales

Centrado variable de las rebanadas.

Función de descongelación.

Función de recalentamiento.

Función de parada.

Función de elevación automática.

Función antibloqueo con apagado automático.

Diseño y materiales

Acabados con aspecto de madera .

Soporte calientabollos desplegable.

Bandeja recogemigas extraíble.

Recogecables integrado.

Fabricada en plástico, silicona y acero inoxidable.

Medidas

Dimensiones aproximadas: 31 x 16,3 x 18,6 cm .

Peso aproximado: 1,57 kg .

Longitud del cable: 1 metro.

Esta novedosa tostadora tiene 6 niveles de tostado y control electrónico: se consigue en Lidl por menos de 30 euros. Lidl

Precio de la tostadora SilverCrest de Lidl y cómo comprarla

La tostadora de doble ranura SilverCrest tiene un precio de 21,99 euros y se encuentra disponible online en Lidl. Por ese importe, los compradores obtienen un electrodoméstico de 900 W, con seis niveles de tostado, control electrónico y funciones como descongelación, recalentamiento, elevación automática y soporte calientabollos, pensado para facilitar la preparación diaria de pan, tostadas y bollería.