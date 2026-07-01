El lugar más pacífico del mundo: este destino es ideal para las personas que buscan seguridad y tranquilidad. (Fuente: Shutterstock).

Islandia se consolidó como el lugar más pacífico del mundo al encabezar el Global Peace Index 2026, elaborado por el Instituto de Economía y Paz (Institute for Economics and Peace). Con una puntuación de 1,161, el país nórdico volvió a ocupar el primer lugar del ranking, que analiza el nivel de paz en el 99,7% de la población mundial a partir de 23 indicadores cualitativos y cuantitativos.

El reconocimiento llega en un contexto internacional marcado por un deterioro de la paz global. Según el informe, el mundo atraviesa su nivel más bajo de pacificación desde la creación del índice, con un aumento de los conflictos, del gasto militar y del impacto económico de la violencia. En ese escenario, Islandia se mantiene como el destino de referencia para quienes priorizan la seguridad, la tranquilidad y el contacto con la naturaleza.

Islandia, el país más seguro del planeta según el Global Peace Index 2026

El Global Peace Index mide el estado de la paz en cada país a través de tres grandes dimensiones: el nivel de seguridad social, la existencia de conflictos internos e internacionales y el grado de militarización.

En la edición 2026, Islandia obtuvo una puntuación de 1,161, lo que le permitió mantenerse, por decimonoveno año consecutivo, como el país más pacífico del mundo.

El informe también advierte sobre un escenario global cada vez más complejo. Entre sus principales conclusiones destaca que la paz mundial alcanzó su nivel más bajo desde la creación del índice, que 99 países empeoraron su nivel de pacificación durante el último año, que 119 naciones son hoy menos pacíficas que en 2007 y que la cantidad de países involucrados en conflictos externos pasó de 59 en 2008 a 103 en 2026.

El lugar más pacífico del mundo: este destino es ideal para las personas que buscan seguridad y tranquilidad. (Fuente: ShutterStock).

Naturaleza, sostenibilidad y tranquilidad: los atractivos que hacen única a Islandia

Además de liderar el ranking mundial de paz, Islandia ofrece un entorno ideal para quienes buscan desconectar del ritmo cotidiano. El país permite recorrer glaciares, admirar cascadas, disfrutar de aguas termales y explorar un territorio dominado por montañas, volcanes, ríos, lagos y cuevas. Sus carreteras poco transitadas, los pequeños pueblos y la inmensidad de sus paisajes refuerzan la sensación de seguridad y tranquilidad.

La isla también destaca por su apuesta por la sostenibilidad mediante el uso de energía geotérmica, la hospitalidad de sus habitantes y una fauna característica integrada por frailecillos, zorros árticos y los tradicionales caballos islandeses. Además, es un destino que puede visitarse durante todo el año gracias a su amplia oferta de actividades al aire libre.

El lugar más pacífico del mundo: este destino es ideal para las personas que buscan seguridad y tranquilidad. (Fuente: Pexels).

Qué hay que tener en cuenta antes de viajar a Islandia

Para llegar al país, existe un servicio de autobuses que conecta el Aeropuerto Internacional de Keflavík con Reikiavik. Los servicios operan cada 45 a 60 minutos, el trayecto dura aproximadamente 45 minutos y también es posible solicitar recogida en el hotel o utilizar taxis. Quienes prefieran viajar con su propio vehículo pueden hacerlo a través del ferri MS Norröna, que une Dinamarca con Seyðisfjörður.

En cuanto a la documentación, Islandia forma parte del Acuerdo de Schengen, por lo que los viajeros de los países adheridos pueden permanecer hasta 90 días sin necesidad de visado. Los visitantes procedentes de fuera del espacio Schengen deben contar con un pasaporte válido durante al menos tres meses posteriores a la fecha de llegada, además de cumplir con los requisitos migratorios establecidos por las autoridades islandesas.