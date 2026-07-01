Con 25.000 millones de euros invertivos e ingresos por 9000 millones en 2025, Amazon cumple 15 años en España

Amazon cumple 15 años en España y en términos de negocios tiene mucho que festejar. Desde su desembarco en el país, la compañía estadounidense invirtió más de 25.000 millones de euros. En 2025, la empresa, cuya cara visible es la de su dueño y fundador, Jeff Bezos, destinó en infraestructura más de 6500 millones, un 44% más interanual, cifra que representa la mayor inyección anual de dinero hasta la fecha.

Semejantes desembolsos hicieron que los ingresos brutos totales de las actividades de Amazon en España superaran el año pasado los 9000 millones de euros, lo que explica un incremento del 12,5% . Asimismo, tras descontar los costes operativos, la inversión en los empleados, la amortización de activos y otros gastos, el beneficio antes de impuestos de Amazon en España superó los 290 millones.

De acuerdo a Amazon, cada euro invertido generó cerca de un euro de valor añadido para la economía española. “Este efecto multiplicador refleja cómo nuestras inversiones impulsan la actividad económica en toda la cadena de valor, desde proveedores locales hasta servicios de transporte y tecnología”, afirmó.

Lo cierto es que la plataforma de comercio electrónico más grande del mundo posee en España alrededor de 40 instalaciones logísticas, oficinas corporativas en Madrid y Barcelona, dos centros de desarrollo de software y los centros de datos de Amazon Web Services (AWS) en Aragón.

En el ejercicio pasado, la firma puso en funcionamiento una nueva estación logística en Málaga y en 2026 abrirá primer centro de distribución en el país, que estará ubicado en Zaragoza, y una estación logística en Paterna, Comunidad Valenciana.

Hay más. Este año Amazón ampliará la infraestructura cloud e impulsará la innovación en IA en Europa, en la que va a invertir 33.700 millones de euros, “la mayor inversión tecnológica en la historia de España”

Asimismo, construirá en Aragón nuevas instalaciones de cadena de suministro (una fábrica de ensamblaje de servidores y un centro de fabricación y reparación de servidores de IA), como parte de la estrategia de economía circular puesta en marcha. Así, cuando estén plenamente operativas, estas instalaciones generarán aproximadamente 1800 empleos en la región.

Con 25.000 millones de euros invertivos e ingresos por 9000 millones en 2025, Amazon cumple 15 años en España HJBC

Gran contribuyente fiscal de España

La contribución fiscal total en el ejercicio que terminó en diciembre superó los 1500 millones de euros, sumando impuestos directos e indirectos. Por partes, más de 428 millones de euros en impuestos directos, de los cuales 84 millones corresponden al impuesto sobre sociedades . Otros impuestos directos incluyen contribuciones a la Seguridad Social y otros tributos.

Los 1100 millones de euros restantes corresponden a impuestos indirectos que incluyen el IVA y los tributos pagados por los empleados retenidos por Amazon.

Si se compara la contribución fiscal de Amazon con los datos del informe de PwC sobre Contribución Tributaria Total (CTT) del Ibex 35 de 2023, la tecnológica estadounidense se situaría entre las 15 empresas con mayor aportación fiscal del selectivo español.

Entre los diez mayores empleadores del país

Las más de 30.000 personas que forman parte de la plantilla de forma permanente, sitúa a la empresa de Bezos en el top ten de las empresas que más empleo genera en España.

Según Amazon , un trabajador en uno de sus centros logísticos sin experiencia previa gana de media 1700 euros al mes, un 21% más que el salario mínimo. Por otra parte, la compañía financia el 100% de su formación, hasta 4000 euros al año.

En otro orden, más del 60% de los artículos vendidos en Amazon provienen de vendedores externos, principalmente de pequeñas y medianas empresas. Estas pymes españolas superaron los 1.200 millones de euros en 2024. El objetivo es duplicar las exportaciones de las pymes españolas que venden en la tienda de Amazon a 2.000 millones para 2030.

Innovación y apuesta digital

En los centros tecnológicos de Madrid y Barcelona, más de 1000 ingenieros y desarrolladores crean soluciones que usan millones de personas en todo el planeta , como el software del Kindle Scribe, los resúmenes de reseñas generados por inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia.

Entre los hitos más recientes en innovación, Amazon destaca Alexa+, el asistente de IA de nueva generación de Amazon impulsado por inteligencia artificial generativa, que comenzó a desplegarse en España. La tecnología detrás de Alexa+ funciona principalmente en la infraestructura de Amazon Web Services ubicada en Aragón.

Con 25.000 millones de euros invertivos e ingresos por 9000 millones en 2025, Amazon cumple 15 años en España. Fuente: EFE

Por otra parte, Amazon se comprometió a formar a medio millón de jóvenes en habilidades de IA y digitales para 2027 a través de un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Este compromiso se lleva a cabo mediante programas como Amazon Future Engineer, AWS Futuro IA y AWS re/Start, la Alianza Tech de AWS en España, una coalición nacional de 60 empresas, más de 650 instituciones educativas y administraciones públicas.