El Hotel Gołębiewski de Pobierowo es el nuevo hotel más importante de Polonia.

Hay proyectos que se convierten en el último legado de quien los ideó. El Hotel Gołębiewski de Pobierowo es uno de ellos.

Tadeusz Gołębiewski, fundador de la cadena hotelera polaca que lleva su apellido, dedicó décadas a probar soluciones hoteleras en sus distintos establecimientos con un objetivo claro: volcarlas todas en un único proyecto definitivo. Murió en 2022 sin ver el resultado. Este junio, el hotel abrió sus puertas.

Con una figura que recuerda a un enorme crucero varado junto al mar Báltico, el complejo ya ha sido bautizado como el “Pequeño Dubái” por quienes lo visitan y una avalancha de miles de personas que intentaron reservar desde el primer día.

Más de 2.100 solicitudes en las primeras 24 horas, con un ritmo de una petición cada 16 segundos en las horas iniciales de apertura del sistema de reservas.

El nuevo hotel de Polonia que redefine la región. Recreación con ChatGPT

Cuánto costó construir el hotel más grande de la región

La construcción del complejo se prolongó durante ocho años y su coste total ascendió a aproximadamente 1.000 millones de zlotis polacos, según confirmaron representantes de Gołębiewski Holding en una reunión con Business Insider Polonia.

Lo más llamativo del modelo de financiación es que el 70% de esa cantidad provino de fondos propios del propio Tadeusz Gołębiewski, quien gestionaba el negocio como empresa unipersonal. El resto llegó de financiación externa.

La muerte repentina del fundador en 2022 complicó seriamente la continuidad del proyecto. La empresa no estaba preparada para la sucesión y tuvo que reorganizarse por completo mientras la obra seguía en marcha.

“Fue un tiempo extraordinariamente difícil, no solo por razones personales sino porque hubo que cambiar de golpe todas las reglas de funcionamiento del negocio”, reconocieron desde el holding. A pesar de todo, el hotel terminó abriéndose.

Qué ofrece el nuevo hotel más importante de la región

Por el momento solo están operativas alrededor de 530 habitaciones de las más de 1.200 previstas en total, con capacidad para unos 3.000 huéspedes. La plena operatividad del complejo está prevista en un plazo de dos años.

Las habitaciones estándar alcanzan los 60 metros cuadrados, muy por encima del tamaño habitual en los hoteles vacacionales europeos, con precios de partida de alrededor de 330 euros por noche para dos personas.

Las instalaciones ya disponibles incluyen el parque acuático Tropikana, piscinas interiores y exteriores, zona de spa, saunas, jacuzzis, cueva de sal, gimnasio, varios restaurantes y amplios espacios de ocio infantil.

La cadena señala que el hotel apunta al estándar de cinco estrellas, aunque el proceso oficial de certificación todavía está en curso.

Los planes de futuro del holding

Con el hotel de Pobierowo ya abierto, Gołębiewski Holding centrará sus esfuerzos en los próximos meses en la modernización de sus otros cuatro establecimientos en Polonia.

A más largo plazo, la dirección no descarta construir nuevos hoteles fuera del país, priorizando destinos donde “la temporada sea más larga que en Polonia”.